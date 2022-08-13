台南10多人陷柬埔寨待救 黃偉哲：去打工或公司整個帶去也不ok

台南市長黃偉哲今天在一場登革熱防治活動時表示，現在逐漸開放觀光，但要去東南亞時提醒千萬不要去柬埔寨，有孩子或孫子如果說暑假要去柬埔寨打工，要拚命阻止。

黃偉哲指出，網路上看到有人被打得要死，騙你一個月工資7萬元，有人說10萬元、吃住免錢，但台灣現在國民所得是快3萬、2萬多元，柬埔寨是1500、2000美金，那怎麼可能讓我們一個月領10萬元，有這麼好的工作給他自己人做就好了，就是要騙去修理，要做什麼？做詐騙集團。

黃偉哲說，詐騙集團用國際電話或LINE打來台灣，一聽是台灣的聲音，大家就會相信，所以台灣人被騙做詐騙集團的，不聽想走怎麼樣，就抓來打，台南市察局有幾個案例，有的小孩子暑假要打工被騙，現在還有10幾個台南的在柬埔寨還沒救回來，所以要跟大家拜託，跟旅行團去柬埔寨玩ok，要去打工不ok，公司整個帶出去的也不ok，大家拜託要小心。

台南市議員李宗翰在議會表示曾援助類似受騙個案，李宗翰認為，基層員警缺乏人口販運辦案經驗，受害家屬在台灣報警大多以詐騙或失蹤處理，建議警政體系應內部整合，讓第一線能快速通報刑警局，並勾稽移民署出境資料，確認出國後，快速聯繫我國當地外交單位協助。

台南市警局清查掌握多名案例，年紀最小才17歲，也提供一名社會新鮮人案例，在網路求職社群裡看到有人力公司在徵海外客服，標榜「薪水很高，工作輕鬆，不需要經驗，又包食宿機票」，在網友介紹牽線下搭機前往柬埔寨，一下飛機就被載到一棟偏遠的老房子，護照等物品等全被扣留，驚覺不太對勁想要辭職回家，卻遭到幾名大漢毆打、電擊，被脅迫每天打無數通電話詐騙鄉親，回家之路遙遙無期。