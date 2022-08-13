人間國寶工藝大師陳啓村與勞工分享 教學徒看「用心」

台南市勞工局「職場ㄟ大小事，分享創造共好」系列講座，今天邀請國寶級木雕工藝大師陳啓村講題「心之藝」。陳啟村表示他教導學生，最注重徒弟的學習態度，要先磨心，不是教一位天才，每個人對於美術認知天份不一，重要的是能用心認真學習，保持正面積極態度，從學習木雕過程中，也能教導學習做人做事的道理。

「擇一事，終一生」！陳啟村回憶起小時候，第一眼看到師兄雕刻時，將刨下來的牛璋木屑片含著後吞下，告訴自己「這一輩子從事藝術的木雕工作」。雕刻是「減法」，創作難度更高，力道要均勻，如果心不靜，一急力一大，削掉一大塊，毁了作品，等於前功盡棄、功虧一簣。

因此，要「用心」去感受，這塊原木未來要如何呈現?人像的立姿或跪姿，它是360度立體，作品可以從不同角度欣賞，難度技巧很高，一開始的決定它的未來，將成為擺飾品?藝術品?或是流傳百世、眾人伏身膜拜莊嚴神像?

陳木村說：「一件能感動別人的就是好作品，在感動別人之前要先感動作者本身，要先感動自己，這個才是一件好作品」。陳木村一生致力於木雕工藝作品，擅長以精湛刀工表現刻劃人物維妙維肖的神情、具體而微的衣紋及栩栩如生的人像姿儀，也鑽研西方美學的素描、西畫以及現代雕塑等領域，學習人體結構知識與現代藝術創作手法，是從傳統貫通現代藝術雕塑家。

陳木村2020榮獲「國家工藝成就獎」，文化部登錄「人間國寶」認定為重要傳統工藝保存者，還獲得「台灣木雕薪傳成就獎」及「第一屆奇美藝術獎」，也獲頒中華文化總會「匠人魂」錦旗等多項重大獎項，他說這些獎項及頭銜，對自己來說是一個機會也是世代傳承使命，期許能讓整個世界看到台灣精雕工藝之美。