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百位青年成年禮 青春向上夢想嘉+1
100位年滿16歲的青年學子今日參加嘉義市成年禮，在市長黃敏惠和家長們的見證祝福下進行「淨儀」、「三加禮」儀式，正式「轉大人」，邁向人生的下一個里程碑。市長黃敏惠期許青年學子經過「成年禮」洗禮，能學習服務利他，勇於承擔及奉獻，展現青春向上，讓夢想嘉+1的活力。
市長黃敏惠表示，每位孩子的成長，背後都有著家長無怨無悔付出，這份甜蜜負擔是一種令人感動的幸福，內心一直想要與每位在成年禮後轉大人的學子握手擁抱，雖然因為疫情無法如願，然而仍給予滿滿的愛與祝福。勉勵青年學子們要學習社會的好，以及正派善良力量，愛惜自己和家人，珍惜感恩，還要服務利他，接受挑戰，創造屬於自己的夢想。
今年的成年禮，結合南華大學及佛光山圓福寺依古禮精神進行；南華大學校長林聰明獲邀擔任上賓，林聰明期勉學子們要感恩惜福，更要「做好事，說好話，存善心」。
活動安排青年學子為父母按摩、擦護手霜和擁抱，以行動表達對父母含辛茹苦的感謝，並由家長代表邱于真代表致詞，她恭喜孩子們，正式告別青澀童年，希望青年學子們要感謝父母用無盡的愛與教導，才能平安健康成長。
參加成年禮的嘉義女中王怡婷表示，儀式中安排的按摩和擁抱，這些她平常幾乎不會做，雖然害羞但很感動，未來一定會努力成就自己，報答感謝父母養育之恩。
成年禮中的「三加禮」儀式，「始加禮｣是由家長為學子披上白巾，象徵長大成人；「再加禮｣則是由市長黃敏惠授與象徵承擔責任的黃色長巾；最後「三加禮｣則送上市府、城隍廟、九華山地藏庵致贈的禮品，分別是藍芽喇叭、精美背包、高級真空包溫杯等，祝福學子們成長茁壯，並能懷著感恩的心，回饋社會。
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