影／台南市府與慈濟培訓防災士 提升社區自主防災量能

台南市政府與佛教慈濟慈善基金會、成大研發基金會今天舉辦防災士培訓課程，要讓防災意識透過深入社區鄰里，建立地方面對災害自救互助能力。市長黃偉哲到場勉勵參訓人員，並頒獎狀表揚優秀防災士、為受獎人戴上象徵防災工作精神的救災帽。

這次課程有200人參訓，包括慈濟防災志工、台南市災害潛勢區域區公所人員，也有雲嘉南其他地區防災工作者交流防災經驗。

受訓71歲木工郭永福說，學會CPR、包紮急救與相關防災知識，有備無患，更可以助人。慈濟學員陳惠評表示，期待自己跟家人建立防災觀念，並宣傳給更多的人，遇到災難時更能有基本的防護能力。

消防局減災規劃股長陳銘城指出，，台南已培訓防災士569人，8月將增加100人、10月200人。慈濟表示，台南已培訓100名防災士。

防災士概念取自日本，培訓後能深入村里社區，建立社區面對災害的應變與減災能力，也能在大規模災害發生時，更有效運用救災資源，並讓公部門的搶救能量運用在最需要協助的民眾身上。

黃偉哲表示，氣候變遷全球各地都面臨更劇烈天災風險，期望培訓課程逐步建立社區自主應變能力，提升社區韌性與守護家園的能力。

黃偉哲指出，平時不斷將防災意識深入地方，能有效降低各類災害造成的損失。以台南市住宅火警為例，消防努力推廣，提升住宅火警警報器安裝意識，低收入、中低收入住宅達到幾乎百分之百安裝率，守護多起火警中民眾的生命財產安全。

黃偉哲說，台南民眾常要面對水災，2016年台南大地震傷亡也記憶猶新，防災意識培訓工作刻不容緩，也希望參訓防災士都能將學習到的防災知識帶回地方，建立起自主防災、互助的韌性社區。

黃偉哲感謝慈濟基金會在台灣各地、甚至在全球救災工作的貢獻與努力，同時在防疫、篩檢及疫苗施打貢獻良多。防疫也是目前要持續面對重要工作，尤其八月底可能再面對新一波疫情高峰，也希望各位民眾持續警戒，落實防疫。