台南辦「樂活人生登革熱誓師大會」黃偉哲提醒更要防詐

台南市鹽水區公所上午在鹽水老人文康中心廣場，舉辦「樂活人生暨登革熱誓師大會」，市長黃偉哲到場鼓勵志工，感謝環保志工在炎炎夏日守護家園，提醒大家宣導防疫，更要因應時事宣導防詐騙觀念。

黃偉哲一早看見現場民眾充滿活力做健康操，開心加入，他表示很高興看到市民享受陽光展現活力，感受到鹽水鄉親的熱情。

黃偉哲表示，疫情可能即將再來一波，請市民符合疫苗接種資格者，無論小孩或長者務必前往接種，保護好自己與家人的健康；而登革熱也是每年要特別注意的流行病，今年台南還未有病例，希望繼續保持，防治登革熱最簡單的就是做好「巡、倒、清、刷」，避免蚊蟲孳生。

黃偉哲更提醒現場長者，近來國人遭誘騙至柬埔寨工作事件嚴重，以為到國外可以賺錢，結果遭受虐打並逼迫從事電話詐騙工作，請長輩多多注意，更要提醒身邊親友，千萬不要受騙上當。

活動由社區媽媽共舞表演揭開序幕，台南市國際太極氣功十八式推廣協會與環保志工隊全體一起做健康操，還有學者顏振標以樂活人生為主題、指導大家從生活中學習，打造健康的身心，精彩幸福人生。區公所現場也利用機會向民眾宣導防範詐騙、衛教、環保、災害防救等重要資訊。