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議員揭業者濫墾山坡地貼臉書售地 翁章梁：依法處理

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣議員何子凡上午在議會揭發，有業者在臉書銷售中埔鄉石硦村1處露營休閒農地，標榜2千多坪，完成整地，但經查，這件工程超過申請水保開發時效，業者明目張膽濫墾，違法施工。記者魯永明/ 翻攝
嘉義縣議員何子凡上午在議會揭發，有業者在臉書銷售中埔鄉石硦村1處露營休閒農地，標榜2千多坪，完成整地，但經查，這件工程超過申請水保開發時效，業者明目張膽濫墾，違法施工。記者魯永明/ 翻攝

嘉義縣議員何子凡上午在議會揭發，有業者在臉書銷售中埔鄉石硦村1處露營休閒農地，標榜2千多坪，完成整地，但經查，這件工程超過申請水保開發時效，業者明目張膽濫墾，違法施工，將縣府當塑膠空氣。縣府水利處長林谷樺說，已經會勘要求改善，會立即開罰。

何子凡說，業者工程施作與原來申請水保計畫不符，多做了8個平台，原申請面積0. 3公頃，實地整地0.7公頃，超挖0.4公頃，連擋土牆都是用沙袋堆成，業者無視水保法規，把縣府當塑膠、空氣，「膽大包天」。

何子凡表示，山坡地濫墾後難復原，業者申請開工卻沒通報完工，直到4日被舉報違法開挖，縣府將近1年沒掌握，質疑縣府預警機制是不是有問題？他在臉書看到業者貼文銷售農場露營農地，喊出缺錢價1500萬元。

縣長翁章梁說，會依法辦理；何子凡質疑縣府會輕罰，林谷樺說，業者去年提出農業整坡申請逾期限，等同失效，從現場施作情況來看，業者最快7月中旬、8月初施工，5日會勘要求業者改善，今天會開罰，造成土石流失重大情節，不但停止開發2年，還會移送法辦。

申請業者去年8月26日申請簡易水土保持，10月15日申報開工，未申報完工，今年4月14日失效，8月4日獲報通知公所取締，發現業者擅自開挖多階平台，違規面積大，與原核定計畫不符，嚴重影響邊坡穩定，恐造成水土保流失，要求停工，將現地裸露部分先敷蓋稻草蓆，盡速恢復植生。

嘉義縣議員何子凡上午在議會揭發，有業者在臉書銷售中埔鄉石硦村1處露營休閒農地，標榜2千多坪，完成整地，但經查，這件工程超過申請水保開發時效，業者明目張膽濫墾，違法施工。記者魯永明/ 翻攝
嘉義縣議員何子凡上午在議會揭發，有業者在臉書銷售中埔鄉石硦村1處露營休閒農地，標榜2千多坪，完成整地，但經查，這件工程超過申請水保開發時效，業者明目張膽濫墾，違法施工。記者魯永明/ 翻攝

何子凡 露營 農地

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