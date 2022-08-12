議員揭業者濫墾山坡地貼臉書售地 翁章梁：依法處理

嘉義縣議員何子凡上午在議會揭發，有業者在臉書銷售中埔鄉石硦村1處露營休閒農地，標榜2千多坪，完成整地，但經查，這件工程超過申請水保開發時效，業者明目張膽濫墾，違法施工，將縣府當塑膠空氣。縣府水利處長林谷樺說，已經會勘要求改善，會立即開罰。

何子凡說，業者工程施作與原來申請水保計畫不符，多做了8個平台，原申請面積0. 3公頃，實地整地0.7公頃，超挖0.4公頃，連擋土牆都是用沙袋堆成，業者無視水保法規，把縣府當塑膠、空氣，「膽大包天」。

何子凡表示，山坡地濫墾後難復原，業者申請開工卻沒通報完工，直到4日被舉報違法開挖，縣府將近1年沒掌握，質疑縣府預警機制是不是有問題？他在臉書看到業者貼文銷售農場露營農地，喊出缺錢價1500萬元。

縣長翁章梁說，會依法辦理；何子凡質疑縣府會輕罰，林谷樺說，業者去年提出農業整坡申請逾期限，等同失效，從現場施作情況來看，業者最快7月中旬、8月初施工，5日會勘要求業者改善，今天會開罰，造成土石流失重大情節，不但停止開發2年，還會移送法辦。