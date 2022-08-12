議員揭業者濫墾山坡地貼臉書售地 翁章梁：依法處理
嘉義縣議員何子凡上午在議會揭發，有業者在臉書銷售中埔鄉石硦村1處露營休閒農地，標榜2千多坪，完成整地，但經查，這件工程超過申請水保開發時效，業者明目張膽濫墾，違法施工，將縣府當塑膠空氣。縣府水利處長林谷樺說，已經會勘要求改善，會立即開罰。
何子凡說，業者工程施作與原來申請水保計畫不符，多做了8個平台，原申請面積0. 3公頃，實地整地0.7公頃，超挖0.4公頃，連擋土牆都是用沙袋堆成，業者無視水保法規，把縣府當塑膠、空氣，「膽大包天」。
何子凡表示，山坡地濫墾後難復原，業者申請開工卻沒通報完工，直到4日被舉報違法開挖，縣府將近1年沒掌握，質疑縣府預警機制是不是有問題？他在臉書看到業者貼文銷售農場露營農地，喊出缺錢價1500萬元。
縣長翁章梁說，會依法辦理；何子凡質疑縣府會輕罰，林谷樺說，業者去年提出農業整坡申請逾期限，等同失效，從現場施作情況來看，業者最快7月中旬、8月初施工，5日會勘要求業者改善，今天會開罰，造成土石流失重大情節，不但停止開發2年，還會移送法辦。
申請業者去年8月26日申請簡易水土保持，10月15日申報開工，未申報完工，今年4月14日失效，8月4日獲報通知公所取締，發現業者擅自開挖多階平台，違規面積大，與原核定計畫不符，嚴重影響邊坡穩定，恐造成水土保流失，要求停工，將現地裸露部分先敷蓋稻草蓆，盡速恢復植生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言