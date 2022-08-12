快訊

白宮國安官員：美軍近期將穿越台海、美台將推進貿易談判

研究這種昆蟲吃孑孓得第一 全國科展台南獲奬率創新高

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
南市參加第62屆全國科展大放異彩，獲獎率83.33%創新高。圖／教育局提供
南市參加第62屆全國科展大放異彩，獲獎率83.33%創新高。圖／教育局提供

第62屆中小學科學展覽會今天在國立台灣科學教育館舉行頒獎典禮，台南市在送展的18件作品(國中8件、國小10件)中，共有15件作品獲獎，獲獎率83.33%較去年再增2個百分點，創近年新高，學校團隊用實際成果證明南市推動科學教育的努力與深化。

東區勝利國小獲國小組地球科學科第1名、台灣康寧創新優等獎，以「泥岩上的石灰岩~大崗山地質環境之探討」為題，發現大崗山上段石灰岩層，受到從下段泥岩層往上頂的作用力，而造成放射狀裂隙。團隊自製土壤力學實驗的壓密儀，測量出泥岩的膨脹上頂力，運用在學校學到的scratch語言，設計三個融合研究成果的遊戲程式，可供未來大崗山地質館參考使用。

善化區小新國小獲國小組生物科第1名、探究精神獎以及台灣昆蟲學會正瀚創新獎，以「大『腳』流星，敢盡殺『孑』 -探討中華粗仰椿(Enithares sinica (Stål, 1854))的生態習性與動物行為」為題，他們發現在50隻孑孓裡，華椿成蟲一天平均吃食孑孓46隻，且雌蟲食量大於雄蟲，建議可當生物防治孑孓的物種。

東區復興國小獲國小組化學科第3名，以「淨『塑』撤離『鐵』定『油』效」，為題，他們觀察到，水中裂解的塑膠微粒，已危害生物生存。研究發現，先用油料去吸附水中的塑膠微粒，再利用鐵磁性物質吸附含有塑膠的油料，最後利用磁鐵將鐵磁性物質、油、塑膠一併從水中吸出，所發明的三層次清除法，省成本又減低汙染。

中西區南大附小獲國小組數學科第3名，以「聖誕『數』好好玩」為題，探討以90直角展開直立的立體聖誕卡片中，發現當等腰三角形的寛度固定時，若它的高度愈低，則在立體卡片以90角展開站立時，底部中點凸出時會愈傾斜，最後推導出如何利用等腰三角形的高度與寛度計算出底部中點凸出時上升高度的公式，以及如何裁切等腰三角形，進而做出底部呈現水平的立體聖誕樹。

中西區南大附小也獲國小組生活與應用科學科(一)第3名，以「微生物生態瓶-應用資料科學聽聲、視影」為題，以Winogradsky column裝置在地採集不同水源與泥漿，依據能量來源（光與養分）各呈現出不同的菌落分層，歸納出細菌的三種運動型態。同時，也應用智慧演算法透過感測微生物數據使資訊聲音化藉以輔助視力受損的人。

台南市在本屆全國科展滿載而歸，另有6件作品獲佳作、4件獲大會特別獎。教育局長鄭新輝表示，科學教育持續扎根與深化是台南市科學教育一直努力的目標，南市今年市科展共有228件作品報名參加，選出129件特優作品，最終挑選出18件作品參加全國賽。本屆共15件獲獎，83.33%的獲獎率是對學校努力最好的肯定，將持續協助學校落實科學實作與探究。

南市參加第62屆全國科展大放異彩，獲獎率83.33%創新高。圖／教育局提供
南市參加第62屆全國科展大放異彩，獲獎率83.33%創新高。圖／教育局提供
南市參加第62屆全國科展大放異彩，獲獎率83.33%創新高。圖／教育局提供
南市參加第62屆全國科展大放異彩，獲獎率83.33%創新高。圖／教育局提供

台南 塑膠微粒 東區

延伸閱讀

中小學科學展覽會今頒獎 400組受推薦組別爭奪全國獎

單身狗的逆襲？蟲蟲愛愛正熱烈 慘遭牠一口吞「咬的嘎蹦脆」

震撼！汽車住8孩、食物腐爛昆蟲亂爬極恐怖 父母被捕

森林中活寶石 保育類虹彩叩頭蟲武陵農場現蹤

相關新聞

南科特定區開發防弊 啟動廉政平台

台積電帶動南科周邊土地需求，台南市府啟動規模最大的南科特定區徵收開發案，開發總經費達398億元，因開發利益龐大，為防弊及...

以北港媽祖組慈心會 朝天宮：涉侵權要求改名

有社團以北港媽祖名義成立北港媽祖慈心協會，被誤為北港朝天宮附屬組織，不少信徒向朝天宮查詢方知與朝天宮無關，廟方昨天發聲明...

國旅補助加碼4千萬 嘉市估創1.5億商機

嘉義市府配合觀光局悠遊國旅住宿優惠活動，追加預算加碼團體旅遊補助4000萬元，議會昨天審議，有議員認為預算比去年多1倍，...

逢天文大潮 台南運河滿出人行道 積水20公分

昨天農曆七月十五日逢天文大潮，台南運河的水溢流到人行道造成積水，台南社大環境小組研究員晁瑞光形容「可在人行道踏浪奔跑與魚...

議員揭業者濫墾山坡地貼臉書售地 翁章梁：依法處理

嘉義縣議員何子凡上午在議會揭發，有業者在臉書銷售中埔鄉石硦村1處露營休閒農地，標榜2千多坪，完成整地，但經查，這件工程超...

莫拉克滅村的高雄小林村 村民被托夢到北港普度送大樓

雲林縣港朝天宮今年普度，有幾位來自高雄小林村的村民來參加普度祭典，格外引人注目，村民說，2009年8月7日莫拉克風災，使...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。