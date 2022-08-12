莫拉克滅村的高雄小林村 村民被托夢到北港普度送大樓

雲林縣港朝天宮今年普度，有幾位來自高雄小林村的村民來參加普度祭典，格外引人注目，村民說，2009年8月7日莫拉克風災，使小林村400多名村民慘遭土石掩埋，事隔多年，有村民被托夢，要求到北港參加普度，所以專程來祭拜。

北港朝天宮今天和往年一樣舉行大型普度法會，參加普度民眾多半是北港地區民眾，今天卻有幾位來自高雄小林村的村民也參加普度，尤其村民帶來五棟標示「小林新村」的紙糊高級豪華大廈，有洋房也有進口轎車，十分氣派，外加上億元金紙，格外受矚目。

又是華廈豪車和現金，來自小林村的普度供品，吸引不少遊客好奇拍照，因天雨朝天宮還特地搭起帆布遮雨，由於小林村慘遭土石滅頂已十多年，如何村民會選擇到北港朝天宮參加普度。