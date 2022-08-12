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莫拉克滅村的高雄小林村 村民被托夢到北港普度送大樓

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
來自高雄小林村的村民也參加朝天宮普度，朝天宮監事陳金池指著小林村紙糊大樓，說這是要燒給當年慘遭不幸的亡者。記者蔡維斌／攝影
來自高雄小林村的村民也參加朝天宮普度，朝天宮監事陳金池指著小林村紙糊大樓，說這是要燒給當年慘遭不幸的亡者。記者蔡維斌／攝影

雲林縣港朝天宮今年普度，有幾位來自高雄小林村的村民來參加普度祭典，格外引人注目，村民說，2009年8月7日莫拉克風災，使小林村400多名村民慘遭土石掩埋，事隔多年，有村民被托夢，要求到北港參加普度，所以專程來祭拜。

北港朝天宮今天和往年一樣舉行大型普度法會，參加普度民眾多半是北港地區民眾，今天卻有幾位來自高雄小林村的村民也參加普度，尤其村民帶來五棟標示「小林新村」的紙糊高級豪華大廈，有洋房也有進口轎車，十分氣派，外加上億元金紙，格外受矚目。

又是華廈豪車和現金，來自小林村的普度供品，吸引不少遊客好奇拍照，因天雨朝天宮還特地搭起帆布遮雨，由於小林村慘遭土石滅頂已十多年，如何村民會選擇到北港朝天宮參加普度。

朝天宮總幹事何宗霖、監事陳金池說，因有村民被托夢，說今年要為他們普度，經多方問事後，指示說要來朝天宮，所以大家專程從高雄抵北港來參加普度，由於當年罹難村民在風災失去家庭，許多家戶被無情土石掩沒，所以被托夢的村民特地還製作五棟毫華別墅大樓，寫著「小林新村」，紙糊做工精緻，還有麵店、烤肉區等生活設施及豪車，期待蓋新豪宅大樓，讓亡者得以安息。

來自高雄小林村的村民也參加朝天宮普度，並製作小林村紙糊大樓，在普度會後燒給當年慘遭不幸的亡者。記者蔡維斌／攝影
來自高雄小林村的村民也參加朝天宮普度，並製作小林村紙糊大樓，在普度會後燒給當年慘遭不幸的亡者。記者蔡維斌／攝影

北港朝天宮 普度 小林村

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