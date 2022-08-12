嘉義科學園區招商 新國科會首辦招商暨產學交流論壇
嘉義科學園區預計明年4月，廠商建廠與公共工程同步進行，國家科學及技術委員會與嘉縣政府下午在長榮文苑嘉義酒店，舉辦首場招商暨產學交流。
招商論壇有安永生技、農譯科技、皆展、北群醫學、經緯航太、安吉氣象、大旺生醫及坤暐科技等8家有意進駐園區廠商，在國科會副主委陳宗權、縣長翁章梁、立委陳明文、王美惠、吳玉琴、蔡易餘、縣府經發處長江振瑋及南科管理局長蘇振綱見證下，以「新港板陶窯」陶板，壓上手印，象徵廠商對嘉科園區承諾。
論壇邀嘉大校長林翰謙、虎科大校長張信良、中正大學研發長王祥辰、勤誠興業公司董事長陳美琪、東捷科技公司總經理陳贊仁及和大工業公司執行長沈千慈等6位產學代表參與。
陳宗權說，科技部上個月更名為國家科學及技術委員會，新國科會成立，首次舉辦屏東、嘉義雙園區同步招商，國科會將扮領頭羊角色，擘劃科技發展願景，以全球視野、在地創新的理念，建構「精緻多元、優生活、節能永續」的嘉義科學園區。
陳宗權表示，嘉科園區除建構完整產業上下游供應鏈，也將灌溉人文薈萃學界資源，結合嘉大、中正、虎科大投入研究創新，厚植科技人才庫，吸引高科技人才來嘉就業。
嘉科園區規畫引進精準健康、智慧載具、智慧農業及其他新興科技等四大主軸產業，總統宣告在嘉義打造無人機國家隊，與交通部國家級無人機研發測試驗證中心、中科院民雄航太園區，以及嘉縣亞創中心，形塑完整無人機產業聚落。
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