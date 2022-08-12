台文館建築導覽遊戲腳本徵選 2女高中生奪金獎

國立台灣文學館今天宣布「建築導覽遊戲腳本」徵選，由台南女中高二學生余侑蓁、孫誼軒，以「磚瓦間的藍天」AR遊戲腳本奪得金獎，作品與古蹟歷史緊密連結，兼具趣味及實踐性。

台灣文學館首度辦理的「建築導覽遊戲腳本」徵選，選出金獎，銀獎、銅獎及佳作等6件作品，館方今天頒獎，其中金獎由台南女中高二學生余侑蓁、孫誼軒的「磚瓦間的藍天」AR遊戲腳本奪得，抱走獎盃和新台幣5萬元獎金。

台文館發布新聞稿指出，「磚瓦間的藍天」AR遊戲腳本，以原台南州廳4個歷史階段為劇情，玩家將從這座建築風光落成開始，走入訪台官階最高者裕仁皇太子造訪時的熱鬧場景；見證二戰末期燒夷彈轟炸的恐怖；最後走到現今古蹟新生，看向發展空間的無限未來。

台文館表示，「磚瓦間的藍天」與古蹟歷史背景緊密連結，兼具故事趣味性、遊戲實踐性。將由「愛迪斯」科技公司開發成AR數位遊戲，預定明年推出APP，供民眾來館操作體驗。

台文館今年首度辦理「建築導覽遊戲腳本」徵選，配合台文館開發中的建築智慧導覽程式，以「古蹟導覽」為發想題材，參賽者可從「歷史風華」、「建築美學」、「修復再利用」擇一發揮，參賽作品共有43件。