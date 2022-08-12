台南局部強降雨 左鎮和大內路基掏空積水封路

對流雲系發展旺盛，台南局部地區今天發布大雷雨及豪大雨特報，下午3時前雨勢多集中在山區，大內區和左鎮區時雨量逾75毫米，部分路段路基掏空及積水封路。

中央氣象局南區氣象中心今天下午陸續發布台南大雷雨及豪大雨特報，警戒區域涵蓋原台南縣20個行政區，但雨勢多集中在山區。

南區氣象中心觀測，截至下午3時30分，山上區24小時累積雨量87毫米，南化區44毫米，東山區41毫米，六甲區43毫米。

台南市政府水利局觀測，下午1時至3時30分，最大時雨量是大內區80.5毫米，其次是左鎮區76毫米，玉井區70.5毫米；最大10分鐘雨量是大內區21毫米、其次是南化區16毫米。

水利局同時獲報，大內區178市道部分路段積水10公分，雨水下水道水流從人孔蓋冒出，目前已封路。左鎮區南171市道也發生路基掏空，監控中。