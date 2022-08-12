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嘉縣中元祭拜獸魂碑 各式動物糧草供品大集合

中央社／ 嘉義縣12日電

中元普渡祭拜好兄弟，嘉縣家畜所今天舉行動物生靈專屬的「獸魂碑」慶讚中元感恩祈福活動，供品準備動物們喜愛的飼料罐頭、牧草、鹽磚等，祈福萬物生靈健康平安。

「獸魂碑」慶讚中元感恩祈福祭典，今天吉時由嘉義縣長翁章梁帶領嘉義縣家畜疾病防治所人員、嘉義大學、嘉義縣市獸醫師公會、嘉義縣動保團體與各產業團體代表等，產官學界一同向立在家畜所後面的「獸魂碑」祭拜。

嘉義縣家畜疾病防治所長林珮如告訴中央社記者，「獸魂碑」慶讚中元感恩祈福活動是專屬動物生靈的中元祭，所以祭品主要是動物們喜歡的，有動物飼料、罐頭、牧草、鹽磚、苜蓿、麥片、人工乳等，非常特別。

翁章梁接受媒體聯訪表示，家畜所平日執行動物醫療與緊急救援，但有時卻像是劊子手，一旦爆發動物疫情，必須執行撲殺與屍體處理作業，這座設立在家畜所後方的獸魂碑，用意在安撫犧牲的生靈與撫慰人心，大家懷著感恩的心參加獸魂碑中元普渡，感謝獸魂祈求萬物生靈平安無災。

行政院政務顧問林秋桂表示，她每年都會來參加動物界的中元普渡，這場活動凝聚了畜牧漁界的產業共識與交流，業界甚至提供自家產品手路菜當供品，讓參與祭拜的各界驚艷不已，嘉義縣政府對動物生靈的重視與用心，令人感動。

林珮如表示，「獸魂碑」是家畜所的鎮所之寶，她上任後重新整理獸魂碑，由一名同仁擔任「碑主」，如廟公般瞻前顧後，負責環境清潔維護，歷年中元節祭拜，畜牧養殖業者、學術界、各鄉鎮市公所與退休防疫人員與產業團體都自發性參與普渡。

嘉義 獸醫師 飼料

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影／專屬動物界中元節祭拜 嘉縣家畜所獸魂碑感恩祈福

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