天文大潮！台南運河滿出人行道晴天淹水 民：與魚同樂
今天農曆7月15日逢天文大潮，台南運河旁人行道出現淹水最高達20公分，台南社大環境小組研究員晁瑞光透過臉書直播表示，「歡迎大家來到水都台南，時間對了，你就可以在人行道上踏浪奔跑，與魚同行。每個月都有幾天可以呦。」
水利局說明，因年度天文大潮的影響，8月10日至8月14日潮位較高，今天上午8時左右安平沿海潮汐滿潮達本波大潮最高水位，為防止海水倒灌影響住戶，市府水利局從10日起即超前部署，先行利用沙包封堵側溝通海暗溝，防止海水外水倒灌，並輔以內水機械抽排，經上午最高潮位期間檢視成效良好，相關防潮措施將持續至本週末大潮期間結束。
晁瑞光表示，台南市府前路和運河交界，今天上午7點多逢滿潮，運河水位已淹到人行道，淹水高度有10多公分，在8點潮汐最高時淹了至少20公分，在另一側橋的另一邊人行道水也都淹上來，很多人覺得沒什麼，但是氣候變遷，全世界沒有人個地方躲得過，大家沒有感覺因為被生活包裝，誤以為很多事情離我們很遙遠，其實已在發生中。
水利局指出每年農曆六至八月期間，台灣各地沿海低窪地區常受年度天文大潮影響而發生海水倒灌問題，其中各地年度大潮時間及高度略有不同。
依據中央氣象局資料顯示，台南安平沿海於今年7月14日至16日及8月10日至14日期間為年度大潮，其中7月14日安平區同平路及同平路184巷部分低窪地區即因海水倒灌造成短暫積淹水情形，針對8月中旬大潮期間，水利局針對該地區預先部署防堵外水並加強佈設抽水機等應變作為，嚴防海水倒灌。
水利局說，為因應該地區年度天文大潮海水倒灌問題，水利局也已著手針對該低窪地區評估長期改善方案，預計利用固定自動閘門防堵外水入侵且保持退潮時排水功能，並於適當地點施設沉水式抽水機組，避免大潮時適逢降雨內水無法排除。
水利局提醒，本次台南沿海大潮最高時間雖已度過，但周末期間潮位仍高，部分地面仍可能因海水水位高於地面而衍生部分積水情況，此為自然現象，於大潮時刻過後即會快速消散，呼籲民眾不必過於驚慌，水利局也會持續注意沿海低窪區域是否有海水倒灌現象，並作必要的防潮改善。
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