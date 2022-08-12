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嘉義縣藍營議員針對土地重劃送蜂蜜蛋糕事件砲轟翁章梁

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣國民黨議員詹琬蓁針對縣農會總幹事黃貞瑜與縣長翁章梁聯名，送蜂蜜蛋糕給模範父親等，砲轟縣長翁章梁公器私用、行政不中立。記者魯永明／翻攝
嘉義縣國民黨議員詹琬蓁針對縣農會總幹事黃貞瑜與縣長翁章梁聯名，送蜂蜜蛋糕給模範父親等，砲轟縣長翁章梁公器私用、行政不中立。記者魯永明／翻攝

嘉義縣年底五合一選舉接近，國民黨議員王啟澧、李國勝、詹琬蓁上午在議會，分別針對縣治嘉科園區周邊土地重劃，縣農會總幹事黃貞瑜與縣長翁章梁聯名，送蜂蜜蛋糕給模範父親等，砲轟翁章梁主導公辦重劃，公器私用、行政不中立。

王啟澧說，嘉縣治太保市嘉科園區預定地周邊地主，向他反映，縣府擅自決定公辦市地重劃，無視有意私辦重劃地主意見，以及私辦重劃公司，私辦重劃公司在地方準備2年多，萬一縣府公辦重劃賠錢怎麼辦？他質疑翁章梁重劃政策轉彎，疑幕後有黑手為工程利益介入。

李國勝、詹琬蓁公布縣農會總幹事黃貞瑜，與縣長翁章梁聯名，送蜂蜜蛋糕給模範父親、好人好事代表的照片，質疑縣府為選舉花公帑送蛋糕，有綠營市長參選人文宣與蛋糕照片，批翁章梁公器私用、行政不中立。

翁章梁說，市地重劃會採用公辦重劃方式，是考量嘉科園區開發，土地會增值，讓公辦重劃的土地利益，回歸縣庫，私辦重劃公司準備作業，是公司的自由，不是縣府重劃政策轉彎。

針對送蜂蜜蛋糕事件，翁章梁表示，不是縣府送的，是縣農會申請經費補助，為蜂農行銷蜂蜜農產。黃貞瑜說，幫助農民行銷農產，去年送香蕉蛋糕、今年送蜂蜜蛋糕，利用父親節、好人好事表揚，透過鄉鎮市志工發送，對象不分藍綠，無選舉考量，她和縣長聯名送蛋糕，宣傳蜂蜜效果好，回購人多，達到行銷效果，部分經費縣府補助，部分縣農會自籌。

嘉義縣國民黨議員李國勝（右）針對縣農會總幹事黃貞瑜與縣長翁章梁聯名，送蜂蜜蛋糕給模範父親等，砲轟縣長翁章梁（左）公器私用。記者魯永明／翻攝
嘉義縣國民黨議員李國勝（右）針對縣農會總幹事黃貞瑜與縣長翁章梁聯名，送蜂蜜蛋糕給模範父親等，砲轟縣長翁章梁（左）公器私用。記者魯永明／翻攝
嘉義縣國民黨議員王啟澧（右）針對縣治嘉科園區周邊土地重劃，批縣長翁章梁主導公辦重劃。記者魯永明／翻攝
嘉義縣國民黨議員王啟澧（右）針對縣治嘉科園區周邊土地重劃，批縣長翁章梁主導公辦重劃。記者魯永明／翻攝
嘉義縣國民黨議員李國勝、詹琬蓁，針對縣農會總幹事黃貞瑜與縣長翁章梁聯名，送蜂蜜蛋糕給模範父親等，砲轟翁章梁公器私用、行政不中立。記者魯永明／翻攝
嘉義縣國民黨議員李國勝、詹琬蓁，針對縣農會總幹事黃貞瑜與縣長翁章梁聯名，送蜂蜜蛋糕給模範父親等，砲轟翁章梁公器私用、行政不中立。記者魯永明／翻攝

翁章梁 蜂蜜

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