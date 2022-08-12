聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉義縣藍營議員針對土地重劃送蜂蜜蛋糕事件砲轟翁章梁
嘉義縣年底五合一選舉接近，國民黨議員王啟澧、李國勝、詹琬蓁上午在議會，分別針對縣治嘉科園區周邊土地重劃，縣農會總幹事黃貞瑜與縣長翁章梁聯名，送蜂蜜蛋糕給模範父親等，砲轟翁章梁主導公辦重劃，公器私用、行政不中立。
王啟澧說，嘉縣治太保市嘉科園區預定地周邊地主，向他反映，縣府擅自決定公辦市地重劃，無視有意私辦重劃地主意見，以及私辦重劃公司，私辦重劃公司在地方準備2年多，萬一縣府公辦重劃賠錢怎麼辦？他質疑翁章梁重劃政策轉彎，疑幕後有黑手為工程利益介入。
李國勝、詹琬蓁公布縣農會總幹事黃貞瑜，與縣長翁章梁聯名，送蜂蜜蛋糕給模範父親、好人好事代表的照片，質疑縣府為選舉花公帑送蛋糕，有綠營市長參選人文宣與蛋糕照片，批翁章梁公器私用、行政不中立。
翁章梁說，市地重劃會採用公辦重劃方式，是考量嘉科園區開發，土地會增值，讓公辦重劃的土地利益，回歸縣庫，私辦重劃公司準備作業，是公司的自由，不是縣府重劃政策轉彎。
針對送蜂蜜蛋糕事件，翁章梁表示，不是縣府送的，是縣農會申請經費補助，為蜂農行銷蜂蜜農產。黃貞瑜說，幫助農民行銷農產，去年送香蕉蛋糕、今年送蜂蜜蛋糕，利用父親節、好人好事表揚，透過鄉鎮市志工發送，對象不分藍綠，無選舉考量，她和縣長聯名送蛋糕，宣傳蜂蜜效果好，回購人多，達到行銷效果，部分經費縣府補助，部分縣農會自籌。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言