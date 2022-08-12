嘉義縣藍營議員針對土地重劃送蜂蜜蛋糕事件砲轟翁章梁

嘉義縣年底五合一選舉接近，國民黨議員王啟澧、李國勝、詹琬蓁上午在議會，分別針對縣治嘉科園區周邊土地重劃，縣農會總幹事黃貞瑜與縣長翁章梁聯名，送蜂蜜蛋糕給模範父親等，砲轟翁章梁主導公辦重劃，公器私用、行政不中立。

王啟澧說，嘉縣治太保市嘉科園區預定地周邊地主，向他反映，縣府擅自決定公辦市地重劃，無視有意私辦重劃地主意見，以及私辦重劃公司，私辦重劃公司在地方準備2年多，萬一縣府公辦重劃賠錢怎麼辦？他質疑翁章梁重劃政策轉彎，疑幕後有黑手為工程利益介入。

李國勝、詹琬蓁公布縣農會總幹事黃貞瑜，與縣長翁章梁聯名，送蜂蜜蛋糕給模範父親、好人好事代表的照片，質疑縣府為選舉花公帑送蛋糕，有綠營市長參選人文宣與蛋糕照片，批翁章梁公器私用、行政不中立。

翁章梁說，市地重劃會採用公辦重劃方式，是考量嘉科園區開發，土地會增值，讓公辦重劃的土地利益，回歸縣庫，私辦重劃公司準備作業，是公司的自由，不是縣府重劃政策轉彎。