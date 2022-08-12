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雲林這部舞台音響車很有愛 下周起載他們「音」遊社區

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
國際獅子會300-D1區無償提供舞台音響車給雲林縣身心障礙音樂表演者使用，讓他們省去找尋舞台、音響的花費與時間。記者陳苡葳／攝影
國際獅子會300-D1區無償提供舞台音響車給雲林縣身心障礙音樂表演者使用，讓他們省去找尋舞台、音響的花費與時間。記者陳苡葳／攝影

身心障礙者雖因部分身體功能無法像一般人正常使用，但靠感知刺激仍能施展才華，雲林縣政府今天宣布與國際獅子會合作，出動造價上百萬「變形金剛」小型舞台音響車，下周起與身心障礙音樂表演者陸續到海線4鄉鎮社區開放式巡演，終場則是室內演出，所有場次免費、免索票。

雲林縣有5萬多名身心障礙者，縣內知名身心障礙樂團「噗浪貢樂團」是主要卡司群之一，理事長張為忠說，音樂可以彌補身心障礙者表達能力的不足，「他們需要掌聲，也很享受掌聲」，每演奏完一首曲，成就感表露無遺。

張為忠說，樂團成員、大提琴手吳佳陽最資深，從國小開始學音樂，至今已20多歲，非常沈浸在音樂世界，協會除透過小作所，教導成員製作手工餅乾，音樂療癒及感覺統合訓練，也是培養他們自立自強的重要關鍵。

縣府為擴大這股正面能量，首度為身心障礙者舉辦專場演奏會，由國際獅子會300-D1區及縣內18支分會合力，無償提供斥資350萬元打造的舞台音響車，帶領身心障礙音樂表演者深入社區巡演，側台有機動式台階，以利表演者上下台。

社會處長林文志表示，心智、視覺及肢體等各障別表演者均是此次的卡司，分別演奏鋼琴、大小提琴、長笛、中國木笛及爵士鼓等樂器；本月19、26日晚上6點在台西安海宮、口湖北天宮，9月2日晚上7點北港德安宮、9月16日晚上6點土庫過港六房天上聖母廟演出，最終場9月24日下午4點在縣府禮堂舉行。

雲林縣小天使發展協會「噗浪貢樂團」是縣內知名身心障礙樂團，鐵粉無數。記者陳苡葳／攝影
雲林縣小天使發展協會「噗浪貢樂團」是縣內知名身心障礙樂團，鐵粉無數。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府為身心障礙音樂表演者舉辦音樂會巡演，由國際獅子會無償提供要價上百萬「變形金剛」小型舞台音響車，下周起一起深入海線4鄉鎮社區。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府為身心障礙音樂表演者舉辦音樂會巡演，由國際獅子會無償提供要價上百萬「變形金剛」小型舞台音響車，下周起一起深入海線4鄉鎮社區。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府為身心障礙音樂表演者舉辦音樂會巡演，由國際獅子會無償提供要價上百萬「變形金剛」小型舞台音響車，下周起一起深入海線4鄉鎮社區。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府為身心障礙音樂表演者舉辦音樂會巡演，由國際獅子會無償提供要價上百萬「變形金剛」小型舞台音響車，下周起一起深入海線4鄉鎮社區。記者陳苡葳／攝影

獅子會 樂團 雲林

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