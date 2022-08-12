雲林這部舞台音響車很有愛 下周起載他們「音」遊社區

身心障礙者雖因部分身體功能無法像一般人正常使用，但靠感知刺激仍能施展才華，雲林縣政府今天宣布與國際獅子會合作，出動造價上百萬「變形金剛」小型舞台音響車，下周起與身心障礙音樂表演者陸續到海線4鄉鎮社區開放式巡演，終場則是室內演出，所有場次免費、免索票。

雲林縣有5萬多名身心障礙者，縣內知名身心障礙樂團「噗浪貢樂團」是主要卡司群之一，理事長張為忠說，音樂可以彌補身心障礙者表達能力的不足，「他們需要掌聲，也很享受掌聲」，每演奏完一首曲，成就感表露無遺。

張為忠說，樂團成員、大提琴手吳佳陽最資深，從國小開始學音樂，至今已20多歲，非常沈浸在音樂世界，協會除透過小作所，教導成員製作手工餅乾，音樂療癒及感覺統合訓練，也是培養他們自立自強的重要關鍵。

縣府為擴大這股正面能量，首度為身心障礙者舉辦專場演奏會，由國際獅子會300-D1區及縣內18支分會合力，無償提供斥資350萬元打造的舞台音響車，帶領身心障礙音樂表演者深入社區巡演，側台有機動式台階，以利表演者上下台。