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南科特定區開發廉政平台啟動 監督公共建設工程

中央社／ 台南12日電

南科特定區是台南溪北重要引力發展核心，也是帶動台南產業發展的引擎，「南科特定區開發區段徵收工程」廉政平台今天啟動，以監督未來諸多公共建設工程。

台南市長黃偉哲、法務部廉政署長莊榮松、台南地檢署襄閱主任檢察官林仲斌等人，今天聯袂啟動「南科特定區開發區段徵收工程」廉政平台，盼讓市府人員安心執行職務、廠商獲得合理權利、民眾也擁有優質公共建設。

莊榮松指出，國內重大工程可能面臨採購圍綁標、勞資爭議、環保抗爭、工安意外、請託關說及外力干擾，造成工程延宕；廉政平台則有助於跨域合作、公私協力、行政透明及全民監督，也讓檢廉調參與重大工程的辦理過程，排除外部勢力不當干擾。

黃偉哲則表示，南科特定區是目前台南溪北地區重要引力發展核心，也是帶動台南產業發展的引擎，開發金額逾新台幣300億元，土地開發等重大工程都會牽涉到重大利益，廉政平台啟動後，土地徵收、地上物補償、公共建設工程發包等，都需公開透明進行。

黃偉哲說，「南科特定區開發區段徵收工程」廉政平台，是台南採購金額最高的廉政平台，宣示台南市政府「清廉效率、公開透明」的決心，以監督大型公共工程，彰顯效率、公正性及適法性。

台南市政府發布新聞稿指出，南科特定區全案計畫包含開發I區（20.75公頃）及開發A區至O區（430.14公頃），總面積450.89公頃，總經費398億2724萬元，完工後將提升南科周邊生活機能，產業、居住、服務等均衡發展。

台南市長 南科 開發區

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