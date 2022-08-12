影／專屬動物界中元節祭拜 嘉縣家畜所獸魂碑感恩祈福

今天中元節，嘉義縣家畜疾病防治所中午在獸魂碑，舉行中元感恩祈福祭拜，縣長翁章梁帶領家畜所全體員工、農漁畜牧團體代表、獸醫及嘉義大學農學教師等，準備豐盛動物供品祭拜，祈求免疫情災難，六畜興旺平安。

翁章梁結束縣府祭拜，趕到家畜所，家畜所供品有動物飼料罐頭、牧草、鹽磚、苜蓿、麥片、人工乳等，琳瑯滿目，嘉縣是全國排名第五畜牧大縣，家畜所肩負動物防疫保護，維護公共衛生，執行動物醫療與緊急救援，有時如劊子手，一旦爆發疫情，防疫人員要執行撲殺與屍體處理。

早期台灣人殺豬屠房都要立碑，安撫犧牲生靈與撫慰人心，家畜所後方設置石雕的獸魂碑，每年中元普渡，產官學人士祭拜祈求萬物生靈平安無災，翁章梁說，中元祭拜尊敬動物很有意義。

家畜所長長林珮如說，「獸魂碑是家畜所的鎮所之寶，是同仁們口中的神奇寶貝，我4年前上任，延續中元祭拜傳統，重新整理獸魂碑，指派同仁擔任碑主，如同廟公，負責環境清潔維護。」