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影／專屬動物界中元節祭拜 嘉縣家畜所獸魂碑感恩祈福
今天中元節，嘉義縣家畜疾病防治所中午在獸魂碑，舉行中元感恩祈福祭拜，縣長翁章梁帶領家畜所全體員工、農漁畜牧團體代表、獸醫及嘉義大學農學教師等，準備豐盛動物供品祭拜，祈求免疫情災難，六畜興旺平安。
翁章梁結束縣府祭拜，趕到家畜所，家畜所供品有動物飼料罐頭、牧草、鹽磚、苜蓿、麥片、人工乳等，琳瑯滿目，嘉縣是全國排名第五畜牧大縣，家畜所肩負動物防疫保護，維護公共衛生，執行動物醫療與緊急救援，有時如劊子手，一旦爆發疫情，防疫人員要執行撲殺與屍體處理。
早期台灣人殺豬屠房都要立碑，安撫犧牲生靈與撫慰人心，家畜所後方設置石雕的獸魂碑，每年中元普渡，產官學人士祭拜祈求萬物生靈平安無災，翁章梁說，中元祭拜尊敬動物很有意義。
家畜所長長林珮如說，「獸魂碑是家畜所的鎮所之寶，是同仁們口中的神奇寶貝，我4年前上任，延續中元祭拜傳統，重新整理獸魂碑，指派同仁擔任碑主，如同廟公，負責環境清潔維護。」
中元節祭拜，畜牧、養殖業者、學術界、鄉鎮市公所與退休防疫人員與各產業團體自發參與，連祭拜司儀都是養殖業者黃毓升擔任，祭拜結束中午聚餐聯誼，凝聚團隊向心力，祭拜供品全數捐給慈善團體做公益；嘉縣養豬協會前理事長、行政院政務顧問林秋桂說，她每年都參加畜牧漁界中元普渡交流團聚活動。
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