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台南智慧水產加工中心動土 陳吉仲：漁產外銷全球
台南市智慧水產加工及物流運籌中心今天在將軍漁港動土，農委會主任陳吉仲表示，只要做好前端生產管理和冷鏈加工，相信台灣虱目魚、白帶魚及石斑等魚種可外銷全世界。
行政院農業委員會主委陳吉仲、漁業署副署長王正芳、台南市長黃偉哲、台南市議會議長郭信良等人，今天出席台南市智慧水產加工及物流運籌中心動土典禮，此中心未來將有利於推廣台南漁業產品，協助台南年輕一代養殖業者打造自有品牌。
陳吉仲表示，台南是虱目魚、台灣鯛等漁產的重要產地，智慧水產加工及物流運籌中心運作後，有助於維持水產價格，農委會也會支持其他加工設備，讓養殖業者及漁民有好的收入水準。
黃偉哲說，台南是國內養殖重鎮，水產養殖面積居全台之冠，虱目魚、台灣鯛、石斑等都是大宗漁產，智慧水產加工及物流運籌中心完成後，將協助在地漁產冷凍加工，改善漁民收入。
台南市政府指出，智慧水產加工及物流運籌中心計畫分為2階段，第1階段是「智慧水產示範基地」，面積0.43公頃，興建水產加工廠及冷凍倉庫，計畫經費新台幣1億4400萬元，興建完成後將委託民營，預定每年處理水產4300公噸。第2階段是「水產加工轉運樞紐」，面積1.27公頃，促進養殖產業升級。
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