台南史上規模最大建設南科特定區徵收 啟動廉政平台

台南市有史以來規模最大的開發案「南科特定區開發區段徵收工程」，台南市政府今天啟動「台南市南科特定區開發區段徵收工程」廉政平台，市長黃偉哲期許透過廉政平台的啟動，可以更公開透明，讓民眾獲得最大的利益，全民一起督工，讓區段徵收在最沒有爭議，且最公開透明的狀況下，在最短的時間內，如期如質完成這項重大的國家建設。

地政局長陳淑美表示，台南科學工業園區特定區為目前台南溪北地區重要經濟發展核心，也是南台灣科技S廊帶的核心，兼帶動台南產業發展的引擘，在台積電帶動下相關土地需求高，「南科特定區開發區段徵收工程」全案都市計畫面積430公頃，區段徵收面積375公頃，總經費新台幣378億，是台南市有史以來規模最大的開發案，也是台南市五個廉政平台裡面採購金額最大的開發案。

工程完工後，可以提供75公頃產業用地， 159公頃住宅商業用地， 141公頃公共設施用地，滿足南科特區消防、醫療、就學、運動等需求，建構完善居住生活圈，提升南科園區周邊地區生活機能，希望透過廉政平台的啟動協助南科特區的開發順利，促成台南產業與都市機能的發展。

今天的啟動儀式由市長黃偉哲親自主持，並邀請法務部廉政署署長莊榮松、台南地方檢察署襄閱主任檢察官林仲斌、法務部調查局台南市調查處副處長褚延平、南市議員等及投標潛在廠商代表等共襄盛舉。

黃偉哲表示，南科特定區是目前台南溪北地區重要引力發展核心，也是帶動台南產業發展的引擘，是台南市的重大建設，其開發金額龐大，大概有300多億，舉凡土地開發等重大工程都會牽涉到重大利益，也因此會有利之所趨的各種狀況發生，南科特定區開發，未來將會充實很多生活機能，光是北外環道路，從永康、安南區到南科，這條道路就188億了，接下來包括土地徵收、地上物補償、公共建設工程發包，都需要在公開、透明的方式來進行。

廉政署署長莊榮松表示，鑑於國內重大工程在辦理過程中，可能面臨採購圍綁標、勞資爭議、環保抗爭及工安意外，如再遇有請託關說及外力干擾，導致公務員及廠商均無法安心做事，工程延宕難以如期完工。為解決上述問題，廉政署協助各中央機關及地方政府辦理機關採購廉政平台，其主要精神及目的是跨域合作、公私協力、行政透明及全民監督。

莊榮松說，在這四個內涵中，跨域合作不僅是第一步，也是最重要的一步，讓檢廉調參與重大工程的辦理過程，藉此排除外部勢力不當干擾。藉由平台聯繫會議的運作，將可能遭遇的問題提出討論，透過機關網站主動公開相關資訊，落實行政透明，讓大家一起來檢視監督，提高社會大眾對政府重要施政之信心。