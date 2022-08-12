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南化水庫蓄滿 溢流近30萬公噸蓄水

中央社／ 台南12日電
南化水庫逼近滿庫狀態。聯合報系資料照／記者謝進盛攝影 謝進盛
南化水庫逼近滿庫狀態。聯合報系資料照／記者謝進盛攝影 謝進盛

近日對流雲系發展旺盛，台南數天來出現強降雨，水庫集水區雨勢雖偏小，但南化水庫昨晚蓄滿溢流，截至今天中午，已溢流近30萬公噸，高雄越域引水關閉。

供應台南民生及工業用水的南化水庫，近月來蓄水率維持逾90%，數天來對流雲系降雨也挹注少許蓄水，也讓南化水庫昨晚7時30分蓄滿溢流。

南化水庫管理單位觀測，南化水庫昨晚至今天凌晨零時溢流7萬7000公噸，今天中午12時前再溢流22萬2000公噸，共溢流29萬9000公噸；如今南化水庫有效蓄水量達8940萬公噸。

另外，全台最大水庫的曾文水庫，截至今天中午12時，有效蓄水量2億3206萬公噸，蓄水率45.54%；和曾文水庫連通的烏山頭水庫，有效蓄水量5519萬公噸，蓄水率69.76%；白河水庫有效蓄水量974萬公噸，蓄水率74.52%。這3座水庫以灌溉為主。

南化水庫 曾文水庫

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