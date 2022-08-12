假北港媽祖之名組慈善會 朝天宮：與廟方無關已涉侵權

最近一社團以北港媽祖之名成立「北港媽祖慈心協會」，被誤以為是北港朝天宮的附屬組織，不少信徒打電話向朝天宮查詢，方知該組織與朝天宮無關，廟方今天也發出聲明指「北港媽祖」已有註冊，並對該社團假北港媽祖之名，不僅誤導民眾善心，恐已涉侵權，廟方將發出存證信函，以正視聽。

「北港媽祖慈心協會」在今年4月發出成立大會的公文，通知相關人員參加並選舉第一屆董監事會，由於該公文的開會地點是北港鎮中山路178號，是北港朝天宮的地址，因該協會成立朝天宮完全不知情，更不知成立的宗旨為何，最近廟方不斷接到各地信徒來電詢問，才知有此協會存在。

北港朝天宮依信徒所提供的公文電話，向該會籌備主委和總幹事查詢，皆沒人接電話，朝天宮認為可能有人假借朝天宮之名，誤導信徒，於是將公文和部分照片貼到朝天宮網頁，提醒信徒不要被誤導，指該協會與朝天宮毫無關聯。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀也在網路表示，這些人竟然拿著北港媽祖的慈悲，做出不實廣告誤導信眾的善心，真是令人無法置信！同時指示廟方作進一步澄清和處置。

朝天宮總幹可事何宗霖今天說，經多方聯繫一直沒能關絡上該協會人員，直到前兩天一名張姓男子，主動和廟方說明，廟方也明白告知，朝天宮的「北港媽祖」是經有合法註冊，該協會未經朝天宮同意，以此之名成立社團，已涉侵權，廟方將發出存證信函，以免更多信徒受誤導。