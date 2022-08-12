搶著做！台南木工工會為弱勢修屋近2百戶勞動部長肯定

台南市木工業職業工會中有一群以「為善最樂」的木工達人所組成的志工隊，自2013年起已協助市府勞工局修繕弱勢家庭達190戶。

工會理事長黃明華表示，工會會員有3千多人，目前加入市府勞工局「做工行善團」的志工已逾百人，熱心公益的志工們近年來行「繕」的腳步已數百里，也為弱勢家庭修繕房屋、改善居住品質逾百戶，勞動部長許銘春今天蒞臨木工工會給予肯定。大台南總工會副理事長陳美靜也到場勉勵志工夥伴。

許銘春感謝木工工會熱心的志工團隊為社會公益付出，對台南市「做工行善團」印象深刻，也感謝台南市的志工將無私的大愛擴及到外縣市，台南市「做工行善團」傑出的修繕經驗，要歸功於台南市木工業職業工會扮演絕佳的領頭羊角色，共同凝聚各工會專業志工，形成修繕大家庭，公私協力的成功模式更對社會公益寫下新的里程碑。

工會前理事長的方澄科回憶當年時帶著工會志工夥伴一起投身公益修繕行列，志工們秉持著「歡喜做、甘願受」的熱忱，當時甚至連全國第一名的「祖師輩」師傅都撩落去一同為弱勢修繕房屋，大夥雖是無償付出時間與勞力，但內心卻十分快樂與知足。

直到現在只要弱勢家庭有亟待整修的房屋，不論地處如何偏遠或者是否外縣市，工會志工只要接到通知就會主動報名參加，甚至不惜犧牲例假日的休息時間，有時候修繕更一次就來多位手藝精湛的木工師傅，顯現團隊不僅免費修屋更用心施作。

木工工會夥伴不僅為弱勢修屋，也協助市府勞工局修復二手家具，市府勞工局在官田區隆田陸橋下方設有「二手家具」倉庫，目前來自社會、公私部門等團體捐贈的二手家具都會被送至倉庫儲放，並由志工夥伴協助修復，手藝精湛的夥伴更常將老舊的家具再巧手組裝成新家具，例如書架轉變為衣櫥，更讓市長黃偉哲稱讚道「垃圾變黃金、黃金變愛心」。

工會除積極投身公益為社會回饋之餘，也非常注重年輕會員的專業能力培養，開設有勞工自主學習計畫包括裝潢木工實務應用班、室內設計繪圖實務班及室內設計3D繪圖班等，讓會員除學習木工實作技術外，也有規畫設計能力做後盾。

目前持有模板職類以及家具木工職類甲級證照者已有56人，學員在職訓班實作的成果也會透過市府勞工局職訓成果展辦理義賣活動，而義賣所得則捐給「做工行善團」做弱勢家庭房屋修繕。

工會在「做工行善團」中的夥伴不僅有熱心公益的熱忱，學理及實作能力堅強的志工更是比賽中的常勝軍，例如楊豐吉及吳冠紳組成的兩人團隊，參加台中市政府魯公達人盃裝潢木工比賽就摘下第一名，更是連兩年奪冠。

志工夥伴在社會貢獻上也有傑出表現，理事長黃明華、副理事長方澄科、理事歐天來均獲台南巿好人好事代表。

方澄科及秘書長謝受君榮獲全國績優勞工志工；近年當選全國模範勞工者有李省興、楊豐吉、吳冠紳。近年來當選台南巿勞工模範父親的有副理事長方澄科、李錦川、王國清、吳通淮、田政仕、歐天來、王宗宸、謝受君等。