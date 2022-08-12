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白宮國安官員：美軍近期將穿越台海、美台將推進貿易談判

台東一杯好咖啡 歷經200次的「嗦、嗦」聲認證！

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
「2022台東縣精品咖啡評鑑」昨天甫剛結束，參賽的40件咖啡可說是農民們精心栽培及篩選的精品，不過，要成為精品中的極品，就必須通過專業評審的「啜吸」。記者尤聰光／攝影
「2022台東縣精品咖啡評鑑」昨天甫剛結束，參賽的40件咖啡可說是農民們精心栽培及篩選的精品，不過，要成為精品中的極品，就必須通過專業評審的「啜吸」。記者尤聰光／攝影

「2022台東縣精品咖啡評鑑」昨天甫剛結束，參賽的40件咖啡可說是農民們精心栽培及篩選的精品，不過，要成為精品中的極品，就必須通過專業評審的「啜吸」。評審長、台北精品咖啡商業發展協會理事長郭維平說，「一杯好咖啡，啜吸見真章」。

郭維平說，「啜吸」是在咖啡杯測中最重要的一環，也是立馬能分辨咖啡的好壞，評鑑咖啡主要就是風味，而風味就是嗅覺和味覺的組合，啜吸這個動作，能讓評審更好來評判與描述風味，隨著件數多寡，決定啜吸的杯數，像昨天就要喝上200杯以上。

「嗦、嗦、嗦...」昨天台東縣精品咖啡評鑑會場裡，這個像吸東西或喝湯聲響此起彼落，有的大聲到還有回聲，不知情的人還以為是評審個人習慣，但其實在咖啡評鑑裡，這嗦嗦聲響見怪不怪，是評審在咖啡杯測中，將咖啡啜吸到口腔細心品味。

郭維平說，啜吸是迅速把咖啡液吸入口腔內，然後鼻子慢慢地呼出氣體，將滋味分布舌頭各區域，就能感受咖啡油脂里的氣化成分，再從鼻腔感受氣味，這一氣呵成的動作，就能評判咖啡的好壞；如果參賽件數多，啜吸杯數就多，他曾經最多到800杯，嘴巴都酸了。

「2022台東縣精品咖啡評鑑」評審長、台北精品咖啡商業發展協會理事長郭維平（左）說，「一杯好咖啡，啜吸見真章」。記者尤聰光／攝影
「2022台東縣精品咖啡評鑑」評審長、台北精品咖啡商業發展協會理事長郭維平（左）說，「一杯好咖啡，啜吸見真章」。記者尤聰光／攝影

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