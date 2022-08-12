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影/迷途綠蠵龜現蹤東石漁港 海巡攜手漁民搶救野放大海

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
海巡署中部分署第四岸巡隊嘉義縣東石安檢所安檢人員，昨天下午巡視港區，發現1隻海龜在港區游來游去，海巡人員協調附近作業漁民合力搶救綠蠵龜，野放大海。記者魯永 明／翻攝
海巡署中部分署第四岸巡隊嘉義縣東石安檢所安檢人員，昨天下午巡視港區，發現1隻海龜在港區游來游去，海巡人員協調附近作業漁民合力搶救綠蠵龜，野放大海。記者魯永 明／翻攝

海巡署中部分署第四岸巡隊嘉義縣東石安檢所安檢人員，昨天下午巡視港區，發現1隻海龜在港區游來游去，海巡人員立即展開救援，協調附近作業漁民合力搶救綠蠵龜，野放大海。

海巡人員通報海保育署雲嘉保育站、嘉縣府農業處畜產保育科及屏東海洋生物博物館派員協助，近日有漁民在港區發現綠蠵龜蹤跡，經海巡人員巡查後無所獲，昨天在港區再次發現這隻迷途綠蠵龜。

海巡人員安置綠蠵龜安置，利用濕毛巾覆蓋，放置軟墊上避免腹部受傷，經屏東海生館水產醫師透過電話及照片辨識，初步判定為保育類綠蠵龜，測量背甲長約33.5公分、寬約30公分，無明顯外傷且生命跡象良好。

徵詢畜產保育科意見，由第四岸巡隊協調型厝船筏「建興機械○號」載運出海野放，在東石外海1.3海浬完成野放作業，讓這隻迷途綠蠵龜重回大海懷抱。

畜產保育科說，海龜物種被國際自然保育聯盟（IUCN）列入「瀕危物種紅色名錄」。根據世界自然基金會（WWF），海龜在全世界都受到保護，海龜受到沿海開發、過度捕撈，以及在捕撈其他物種時，海龜也遭捕獲面臨威脅。

綠蠵龜廣泛分布熱帶及亞熱帶海域中，在水溫逾攝氏25度沙灘上產卵。由於牠用肺呼吸，於海中潛水深度極限約1、200公尺，綠蠵龜主食為海中海草與大型海藻。

海巡署中部分署第四岸巡隊嘉義縣東石安檢所安檢人員，昨天下午巡視港區，發現1隻海龜在港區游來游去，海巡人員協調附近作業漁民合力搶救綠蠵龜，野放大海。記者魯永 明／翻攝
海巡署中部分署第四岸巡隊嘉義縣東石安檢所安檢人員，昨天下午巡視港區，發現1隻海龜在港區游來游去，海巡人員協調附近作業漁民合力搶救綠蠵龜，野放大海。記者魯永 明／翻攝
海巡署中部分署第四岸巡隊嘉義縣東石安檢所安檢人員，昨天下午巡視港區，發現1隻海龜在港區游來游去，海巡人員協調附近作業漁民合力搶救綠蠵龜，野放大海。記者魯永 明／翻攝
海巡署中部分署第四岸巡隊嘉義縣東石安檢所安檢人員，昨天下午巡視港區，發現1隻海龜在港區游來游去，海巡人員協調附近作業漁民合力搶救綠蠵龜，野放大海。記者魯永 明／翻攝
海巡署中部分署第四岸巡隊嘉義縣東石安檢所安檢人員，昨天下午巡視港區，發現1隻海龜在港區游來游去，海巡人員協調附近作業漁民合力搶救綠蠵龜，野放大海。記者魯永 明／翻攝
海巡署中部分署第四岸巡隊嘉義縣東石安檢所安檢人員，昨天下午巡視港區，發現1隻海龜在港區游來游去，海巡人員協調附近作業漁民合力搶救綠蠵龜，野放大海。記者魯永 明／翻攝

綠蠵龜

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