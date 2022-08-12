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「一天當二天用」張麗善確診了 滿檔行程緊急喊卡

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣長張麗善快篩陽性確診，今起居家隔離7天。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善快篩陽性確診，今起居家隔離7天。記者陳苡葳／攝影

雲林縣長張麗善傳出確診，原訂出席今天上午9點在縣府親民大廳舉辦的「夏默秋慕身心障礙者演奏會記者會」，改由社會處長林文志主持，至於明日新北市長侯友宜訪視西螺的行程，目前縣府仍與新北市府溝通確認中。

繼金門縣長楊鎮浯、苗栗縣長徐耀昌、新竹縣長楊文科、台北市長柯文哲、桃園市長鄭文燦、嘉義市長黃敏惠、南投縣長林明溱接連染疫，張麗善今也確診。

張麗善每日行程滿檔，前2天北上參加高峰論壇，昨還接待多組來訪貴賓，她昨晚出現咳嗽、喉嚨痛等症狀，經快篩陽性，將居家隔離7天。

張麗善原訂今要參加社會處9點記者會，已由縣政總顧問張清良代為出席，縣議會總質詢、多場會勘與拜會行程，則安排相關局處首長出席。

「我會平常心、好好休息，也祝福大家一切平安！」張麗善今早在個人臉書上發文，她說，這幾天雖在家隔離，但還是隨時掌握各項縣政進度，任何狀況也會第一時間掌握，不影響運作。

而她原本明天上午10點至10點半要陪同新北市長侯友宜，至西螺鎮有機農場訪視雲林縣營養午餐蔬菜供應單位，目前雙方還在確認行程。

張麗善

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