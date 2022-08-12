台南環保自然葬出新招 先人一起守護大地

南部的環保自然葬植存風氣漸開，台南市多名議員昨天除要求市府增設植葬專區外，也呼籲在一般公墓區私人土地上可鼓勵先人骨骸轉為植存，議員邱莉莉在南山公墓家族墓地將祖先骨骸取出後依儀式磨粉植葬。市府表示，經申請合格可植葬，將協助推廣。

環保自然葬風氣漸開，台南有大內植存專區、仁德生命紀念園區環保葬專區，植存數量已超過5千件，其中仁德專區設置1年已植存1100件。多名議員昨關心環保葬，希望加強宣導並增設專區，滿足需求。

蔡旺詮指出，雖然環保葬逐漸盛行，但相關知識與流程卻不充足，就樹葬與植存得差別、如何申請、想在風景優美的海岸線海葬，是否會觸法等詢問。

民政局表示，樹葬與植存是同樣的行為，若安葬在公墓內就稱為樹葬，公墓外特定畫設的區域則稱為植存，向殯葬管理所申請即可。海葬有兩個區域，分別從安平港與將軍港出發，核發海葬許可後，安排漁船出海時間，即可進行儀式，但至少離岸6公里。

市議員邱莉莉表示，她的祖先都葬在南山公墓的自家墓地內，去年父親過世後，申請在自家墓園植存，並經家族同意，連同葬在自家墓園內的祖先以及葬在新化的母親近20具骨骸，一併植存，並在墓園內種兩棵樹，分置父母的骨灰。她表示，在公墓內有自家墓園的人數很多，建議民政局可參考這樣的方式來推動。

市議員林美燕、議員呂維胤都要求加速在南山公墓設專區的腳步，認為區內涉及文史部分該保留就保留，呂維胤說，雖然附近里長都支持開發，但也認同保留文史。

民政局長姜淋煌說，若自家墓地位在公墓內就可申請植存，未來會鼓勵符合的民眾提出申請。由於環保障風氣已開，除了規畫在南山公墓設置植存專區，也將在溪北濱海、山區等適宜地區設置。