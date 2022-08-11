台灣首尊天主教中華聖母態像 教廷授最高榮譽14日加冕

前任天主教嘉義教區鍾安住總主教，向教宗方濟各申請，為梅山鄉聖母朝聖地的中華聖母木製態像加冕，去年3月2日收到教廷批准令，將會為聖母態像加上皇冠或星辰光環，是教會授予態像最高榮譽；宗座加冕儀式於14日下午2點半於嘉市港坪體育館舉辦。

教廷榮休大使葉勝男總主教，將會代表教廷梵蒂岡，主持加冕禮感恩彌撒，屆時台灣各教區主教、神父修女、聖母軍分區團、教友，以及嘉義教區教友、在嘉雲工作移工兄弟姊妹，預計近2千人參與，祈願天主降福，世界和平，聖母加冕盛典圓滿成功。

梅山教堂文獻記載，1900年發生「庚子拳亂」，清苑縣東閭教徒感念聖母給予心靈護佑，籌資建造聖堂，繪製聖母像，為凸顯「中國特色」，加上慈禧太后當政，委由法國油畫家增加彩繪仿慈禧衣著來畫，後來教會來台，參考聖畫內容，更因聖母瑪利亞是全體華人之后，雕刻出「中華聖母」態像。

據了解，聖母態像手抱耶穌，是仿清朝大陸河北省清苑縣東閭聖堂畫像所製，「中西合璧」顯示天主教入境隨俗的信仰精神；原像右手所持羽毛扇改為權杖，下垂左手抬起抱耶穌，臉型依聖母像傳統畫法蒙白紗、戴鑲滿紅綠珍珠寶石皇冠，展現「天地皇后」身分，耶穌腰紮皮帶、腳著中國雲鞋，具備中國韻味。

嘉義教區指出，梅山天主堂1972年教區指定為聖母朝聖地，今年屆滿50周年，50年來無數神職人員教友，向中華聖母祈求轉禱，蒙天主庇佑恩寵，宗座加冕是台灣教會一大喜事今年也逢台梵建交80周年，見證台梵邦交情誼深厚，又是普世教會慶祝聖母軍成立百周年。