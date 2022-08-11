嘉市府贈各公幼近2千繪本 小朋友喜伴動物迎新書
教育部110學年補助嘉市25所準公共幼兒園每園100本圖書、以及每名幼兒2本繪本，共8330本書，市府教育處再加碼，贈書給15所市立幼兒園、國小附幼各1988本圖書，總計採購1萬318本圖書，當作館藏，今辦贈書儀式；副市長陳淑慧說，盼閱讀向下扎根、潛移默化地培養孩童閱讀習慣。
市府教育處長林立生說，市府此次特別成立選書委員會，邀幼兒教育及兒童文學領域的專家學者、幼兒園長、教保服務人員、家長團體、公立及準公共幼兒園代表等，選出800本書單，以繪本為主，希望以「圖畫為主、文字為輔」的好書，讓孩子們愛上閱讀。
據指出，書單包括凱文．漢克斯的「阿文的小毯子」、五味太郎的「鯨魚」的、宮西達也的「三隻餓狼想吃雞」、秋山匡的「您好，有信喔」、傑洛德．羅斯的「恐怖的頭髮」等；市府教育處擬再將書單公布供參考。
陳淑慧今到幸福幼兒園辦贈書儀式，運用國際知名的兒童文學作家艾瑞卡爾先生的經典繪本「從頭動到腳」，幼童扮成書中可愛的小動物造型，玩肢體開發遊戲，帶動全場一起扭腰擺頭，將閱讀、運動與表演結合。
「閱讀素養是一切學習的基礎」陳淑慧說，希望透過贈書優化幼兒園的閱讀環境，讓閱讀向下扎根，潛移默化地培養孩子們閱讀習慣。
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