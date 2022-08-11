快訊

防資安攻擊 公共電子看板禁用陸製資通產品

考生快來查…大學分發入學今放榜 錄取率預估再創新高

嘉市府贈各公幼近2千繪本 小朋友喜伴動物迎新書

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉市府教育處贈書給15所市立幼兒園、國小附幼，各1988本圖書，今副市長陳淑慧（中）出席贈書儀式。圖／嘉義市政府提供
嘉市府教育處贈書給15所市立幼兒園、國小附幼，各1988本圖書，今副市長陳淑慧（中）出席贈書儀式。圖／嘉義市政府提供

教育部110學年補助嘉市25所準公共幼兒園每園100本圖書、以及每名幼兒2本繪本，共8330本書，市府教育處再加碼，贈書給15所市立幼兒園、國小附幼各1988本圖書，總計採購1萬318本圖書，當作館藏，今辦贈書儀式；副市長陳淑慧說，盼閱讀向下扎根、潛移默化地培養孩童閱讀習慣。

市府教育處長林立生說，市府此次特別成立選書委員會，邀幼兒教育及兒童文學領域的專家學者、幼兒園長、教保服務人員、家長團體、公立及準公共幼兒園代表等，選出800本書單，以繪本為主，希望以「圖畫為主、文字為輔」的好書，讓孩子們愛上閱讀。

據指出，書單包括凱文．漢克斯的「阿文的小毯子」、五味太郎的「鯨魚」的、宮西達也的「三隻餓狼想吃雞」、秋山匡的「您好，有信喔」、傑洛德．羅斯的「恐怖的頭髮」等；市府教育處擬再將書單公布供參考。

陳淑慧今到幸福幼兒園辦贈書儀式，運用國際知名的兒童文學作家艾瑞卡爾先生的經典繪本「從頭動到腳」，幼童扮成書中可愛的小動物造型，玩肢體開發遊戲，帶動全場一起扭腰擺頭，將閱讀、運動與表演結合。

「閱讀素養是一切學習的基礎」陳淑慧說，希望透過贈書優化幼兒園的閱讀環境，讓閱讀向下扎根，潛移默化地培養孩子們閱讀習慣。

嘉市府教育處贈書給15所市立幼兒園、國小附幼，各1988本圖書，今贈書儀式。圖／嘉義市政府提供
嘉市府教育處贈書給15所市立幼兒園、國小附幼，各1988本圖書，今贈書儀式。圖／嘉義市政府提供
嘉市府教育處贈書給15所市立幼兒園、國小附幼，各1988本圖書，以繪本為主，今贈書儀式，幸福幼兒園幼童扮成繪本裡動物。圖／嘉義市政府提供
嘉市府教育處贈書給15所市立幼兒園、國小附幼，各1988本圖書，以繪本為主，今贈書儀式，幸福幼兒園幼童扮成繪本裡動物。圖／嘉義市政府提供
嘉市府教育處贈書給15所市立幼兒園、國小附幼，各1988本圖書，以繪本為主，今贈書儀式，幸福幼兒園幼童扮成繪本裡動物。圖／嘉義市政府提供
嘉市府教育處贈書給15所市立幼兒園、國小附幼，各1988本圖書，以繪本為主，今贈書儀式，幸福幼兒園幼童扮成繪本裡動物。圖／嘉義市政府提供
嘉市府教育處贈書給15所市立幼兒園、國小附幼，各1988本圖書，以繪本為主，今贈書儀式，幸福幼兒園幼童扮成繪本裡動物。圖／嘉義市政府提供
嘉市府教育處贈書給15所市立幼兒園、國小附幼，各1988本圖書，以繪本為主，今贈書儀式，幸福幼兒園幼童扮成繪本裡動物。圖／嘉義市政府提供
嘉市府教育處贈書給15所市立幼兒園、國小附幼，各1988本圖書，今贈書儀式。圖／嘉義市政府提供
嘉市府教育處贈書給15所市立幼兒園、國小附幼，各1988本圖書，今贈書儀式。圖／嘉義市政府提供

幼兒園 教育部

延伸閱讀

繪本作家布瑞格斯逝 信誼：「雪人」感動數代人

嘉義／減法改造嘉義火車站 重現古蹟車站之美

從看板畫師到畫家 「葉茂雄70回顧展」用畫筆記錄嘉義市

嘉市吸菸率略低全國 市府推戒菸諮詢可抽禮券

相關新聞

台灣首尊天主教中華聖母態像 教廷授最高榮譽14日加冕

前任天主教嘉義教區鍾安住總主教，向教宗方濟各申請，為梅山鄉聖母朝聖地的中華聖母木製態像加冕，去年3月2日收到教廷批准令，...

民雄大士爺祭 雨傘牆打卡

嘉義縣民雄鄉大士爺祭本月18日登場，縣長翁章梁說，民雄大士爺蘭盆盛會呼應主題，訂製創意摺紙製成的平安龜，祈禱平安好運1整...

環保葬風氣開 南市擬增設專區

南部的環保自然葬植存風氣漸開，台南市多名議員昨天質詢時除要求市府增設植存專區，也呼籲一般公墓區的私有地可鼓勵將先人骨骸轉...

公園停車場遭占用 嘉市擬收費

嘉義市綠映水漾公園的停車場可停放59輛車，議員接獲居民反映，有的車未掛車牌，甚用布蓋住，長期停放占用車位，市府指出，會公...

百年瑞春醬油轉型 觀光工廠揭牌

雲林縣西螺鎮瑞春醬油獲觀光工廠評鑑標章，昨天由縣長張麗善、瑞春醬油董事長林淑媛揭牌，成為縣內第11家觀光工廠，張麗善說，...

嘉市殯葬園區年燒7500具超量 王美惠：獲補助更新6座爐

嘉義市殯葬園區的6座火化爐使用10幾年，每天燒48具往生者已屬超量，市府前年自編預算新增2具，也爭取設備汰舊更新，申請內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。