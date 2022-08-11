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嘉市殯葬園區年燒7500具超量 王美惠：獲補助更新6座爐

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
立委王美惠（前排左一）爭取嘉市殯葬園區設施改善補助。圖／立委王美惠提供
立委王美惠（前排左一）爭取嘉市殯葬園區設施改善補助。圖／立委王美惠提供

嘉義市殯葬園區的6座火化爐使用10幾年，每天燒48具往生者已屬超量，市府前年自編預算新增2具，也爭取設備汰舊更新，申請內政部通盤補助「2024年到2025年度殯葬設施量能提升計畫」，立委王美惠今宣布，成功爭取5200萬補助，替換6座爐及搭配的3套空汙設備。

市府殯葬所表示，殯葬所原本6座火化爐，每天燒48具，平均1具燒8具，但依設計其實每座每天僅能燒約4到5名，已明顯超標，2020年才自行添購2座，稍微分攤，但每具現每天燒6具仍屬偏高，盼能不要過度使用，免得損壞又要停爐。

殯葬所指出，嘉義殯葬所服務範圍涵蓋鄰近縣市，據歷年統計，所燒的比例嘉市民占24到25%，嘉縣56到57%，其餘17到19%為其他縣市，且每年燒7500名，是中南部除直轄市外排名第一；去年和今年市府持續改善殯葬設施，已投入1億7500萬，投資不少。

王美惠說，殯葬業務的補助已回歸地方自治範疇，多次於內政委員會及院會質詢時，反映嘉市殯葬園區承載許多非本市的需求，要求內政部應重新審視，並編列預算補助，內政部規畫「殯葬設施量能提升計畫」，協助地方政府設置或更新供給相對不足的殯葬設施

王美惠指出，此次成功爭取嘉市獲補助5200萬，明年起分3年執行，每年補助1700萬元，可更換6座火化爐具，以及3套空氣污染設備；市府表示，對應5200萬補助，須再自籌1億500萬。

王美惠也說，陸續還接獲民眾反映，嘉市殯葬園區告別式廳舍數量嚴重不足，經常遇到需在戶外搭設帳棚辦告別式的窘境，後續還會繼續和中央部會研討，共商廳舍不足問題的解決方案；此外，先前成功爭取園區聯外道路三期工程3.6億經費，成功解決嘉縣、市長久以來交通壅塞問題，也會繼續向中央爭取第四期道路經費補助。

立委王美惠（左一）爭取嘉市殯葬園區設施改善補助。圖／立委王美惠提供
立委王美惠（左一）爭取嘉市殯葬園區設施改善補助。圖／立委王美惠提供
立委王美惠（右）質詢探討嘉市殯葬園區設施問題。圖／立委王美惠提供
立委王美惠（右）質詢探討嘉市殯葬園區設施問題。圖／立委王美惠提供
立委王美惠（右起）與內政部民政司長呂清源探討嘉市殯葬園區設施問題。圖／立委王美惠提供
立委王美惠（右起）與內政部民政司長呂清源探討嘉市殯葬園區設施問題。圖／立委王美惠提供

內政部 520 嘉義

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