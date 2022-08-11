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全中運南市奪金創紀錄 黃偉哲：整合資源做最好後盾

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市代表隊在今年全中運拿下41金、39銀、42銅，市長黃偉哲表揚選手。圖／台南市政府提供
台南市代表隊在今年全中運拿下41金、39銀、42銅，市長黃偉哲表揚選手。圖／台南市政府提供

台南市代表隊在今年全中運拿下41金、39銀、42銅，破大會紀錄7項23人次，金牌數及總獎牌數都創下縣市合併以來最佳成績，市長黃偉哲今天表揚，期勉明年全中運能突破自我、再創佳績。

黃偉哲表示，3年多來，南市的體育成績愈來愈精進，也代表著台南愈來愈進步，他感謝學校行政團隊強烈支持，教練辛勤付出及選手努力不懈的練習，並強調市府團隊會持續關心選手及隊職員的健康，提供專業的教練及配合完善的照顧。今年起也新增選手於賽事期間的營養津貼，盡力整合各項資源，做最好的後盾。

另南市有4名選手在今年的世界中學生運動奪得佳績，分別是南寧高中黃敬芸於跆拳道對打44公斤級、曾文農工劉韋辰於跆拳道對打63公斤級榮獲銅牌；長榮中學莊家權在男子組桌球團體賽奪得銀牌以及新化高工魏浩倫在田徑異程接力中奪得第一，其中黃敬芸更在8月初的2022世界青少年跆拳道錦標賽奪銅，黃偉哲也感謝選手及隊職員辛勞付出，為南市爭取榮耀。

體育局長陳良乾指出，今年全中運南市獲得41金9銀42銅，較去年31金34銀36銅，多了10金5銀6銅，同時也創縣市合併以來的最高紀錄。此次亮點為游泳締造出4項破紀錄的成績，沙崙國中仰式好手吳亮昀在50公尺仰式、100公尺仰式以及400公尺混合式接力中三破大會紀錄，沙崙國中也拿下游泳國男組總錦標的榮耀。另長榮中學的郭芮安在1500公尺自由式中破大會紀錄，並拿下3金。

軟式網球項目，南市勇奪8金5銀銅的耀眼佳績，其中國女、國男及高男組都以強勢之姿拿下總錦標，陳良乾期待明年全中運南市代表隊的選手締造更好的成績。

長榮中學 黃偉哲 跆拳

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