營建署致敬城鄉魅力大賞 南市獲11大獎拿全國第一

內政部營建署舉辦的「2021致敬城鄉魅力大賞」揭曉，南市榮獲11大獎，得獎數量全國第一。其中市區最著名的新景點「竹溪河岸及體育園區周邊景觀改造工程」獲政策型計畫特優。

市長黃偉哲表示，南市每年積極爭取內政部「城鎮之心工程計畫」經費補助，打造出新營鐵道地景公園、月津港水岸公園、大隆田生態文化園區、竹溪水岸園區等指標景點，另爭取補助經費辦理台南築角、綠社區培力等社區營造計畫，讓小而美的社區角落可以在全市遍地開花。

市府都發局長莊德樑指出，榮獲獎項包括：競爭型計畫特優（新營鹽水-雙星拱月計畫）、政策型計畫特優（竹溪河岸及體育園區周邊景觀改造工程，水利局辦理）、政策型計畫優等（大隆田地景計畫-台南市官田區台糖閒置空地活化工程，官田區公所辦理）、社區營造型計畫佳作（長短樹的秘境花園、查畝營創生藝文基地、後甲新境）。

他說，「台南築角計畫」多年來打造出許多特色社區景觀，執行成效獲各界肯定，長期輔導計畫推動的建築師李坤昇因此獲得「特別貢獻賞」。另地景規劃工程科長劉守禮多年來致力於城鎮風貌改造工程及社區營造計畫推動，執行計畫獲得國內外各大獎項，也榮獲「特別貢獻賞」，是該獎項獲獎名單中唯一公部門人員。