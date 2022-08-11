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樹葬、植存分不清！ 南市議員呼籲加強宣導環保葬

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市議員蔡旺詮關心環保自然葬專區的闢設，今天在市議會提出質詢。記者鄭惠仁／翻攝
台南市議員蔡旺詮關心環保自然葬專區的闢設，今天在市議會提出質詢。記者鄭惠仁／翻攝

台南市民政局今天進行業務報告質詢，市議員蔡旺詮指環保意識抬頭，許多人選擇環保葬，但對於環保葬的模式、申請、費用與法規等，卻不是非常了解，建議市府應加強宣導，提升民眾接受度，並增設植存專區。

蔡旺詮指出，雖然環保葬逐漸盛行，但許多民眾對於相關知識與流程卻不充足，如樹葬與植存是否有差別? 費用如何，如何申請? 有相關法規?

生命事業科長許博森表示，樹葬與植存是同樣的行為，若安葬在公墓內就稱為樹葬，公墓外特定畫設的區域則稱為植存。兩者都是經由殯管所申請即可，目前台南市有規畫大內植存專區與仁德生命紀念園區環保葬專區，可供植存選擇，目前殯葬管理條例中都有相關規範。

蔡旺詮也問，曾經有民眾想將先人樹葬在自家花園，也有人想在風景優美的海岸線海葬，是否會觸法? 植存區是否有容量上限? 會不會隨意移除泥土? 未來是否還會設置其他植存區?

民政局回應，海葬有兩個區域，分別從安平港與將軍港出發，同樣向殯管所申請，核發海葬許可後，安排漁船出海時間，即可進行儀式。依據法令規定，無論樹葬、海葬，都應在特定區域內進行，凡在區域外的安葬行為，都屬於違法濫葬。海葬至少要離防坡堤外6公里。

民政局表示，未來將在溪北地區規畫一處植存區，而都會區中，南山公墓未來規畫的殯葬專區中，就有一部分作為環保葬專區使用。植存區可以循環利用，沒有容量問題，會進行原地翻土，並不會隨意移除土壤。

蔡旺詮呼籲，環保自然葬是未來趨勢，兼顧友善環境與優化土地利用，希望市府能加強宣導推廣，為環境改善而努力。

樹葬 台南

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