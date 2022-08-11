嘉市綠映水漾公園遭無牌車占位 市府擬做收費停車場

嘉義市公有停車場皆已收費管理，綠映水漾公園有片空地能免費停車，不過議員接獲反映，停放無掛車牌轎車、甚至有的用布蓋住，疑廢棄車輛占用，市府指出，會公告要求移走，規畫成付費停車場；議員、里長支持使用者付費機制，建議與業者議約時，考慮合乎法規下給予晨運時段優惠。

綠映水漾公園從彌陀路進入有長條狀停車區域，昨平日近中午時段，氣溫高公園人潮少，卻仍停放6、7成滿，其中4輛轎車沒有車牌、另有1輛車直接用布蓋住，明顯屬長期停放。

該停車區域屬公園範圍，非公有停車場，市府建設處表示，將張貼公告請車主自行移走，若未移擬依廢棄物清理，另，要考量民眾到公園的使用需求，已函請其他局處研議朝收費停車場規畫，費率可再討論，避免被少數民眾占用。

芳草里長劉丙伍說，疑不少附近住戶來停放，或外地來卻不是要進公園內的也停，由於市府擬於公園打造寵物友善環境，未來勢必遊客更多，車位都被占用沒得停，恐釀附近交通問題，支持收費管理。