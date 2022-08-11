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徐國勇訪視嘉縣警局 期勉員警查賄制暴

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
內政部長徐國勇（中）與嘉義縣警局同仁合影。圖／嘉義縣警局提供
內政部長徐國勇（中）與嘉義縣警局同仁合影。圖／嘉義縣警局提供

內政部長徐國勇今天到嘉義縣警察局訪視，聽取年底大選工作簡報、頒發加菜金；期勉員警持續加強掃黑、肅槍、緝毒及打詐等選前四大治安工作，防制選舉暴力，穩定社會治安。東南亞求職詐騙頻傳，徐國勇指示加強偵辦非法人口販運惡行。

徐國勇要求同仁加強蒐報賄選情資、積極偵辦，讓選舉過程「平安、平穩、平順」，確保選舉「公平、公開、公正」。持續加強掃黑、肅槍、緝毒及打詐四大工作淨化選前治安等工作。

對於東南亞求職詐騙頻傳，徐國勇指示，積極依刑法296、296-1及297條加強查緝，並與檢察官等各主管機關密切合作偵辦非法人口販運惡行，保護人民避免受害。

選舉將至警察勤務繁重，徐國勇交代各級主管應妥適規劃各項勤務，避免警力過度運用，並適時關懷同仁家庭狀況及身體健康。

嘉義縣警局長陳明君表示，因應年底選舉，已積極展開查察賄選工作，強化科技執法的偵查作為，並持續加強掃黑、肅槍、緝毒及成立打詐嘉義隊。另在國人遭詐出國打工受妨害自由方面，將持續宣導防範，並強化檢警合作偵辦人口販運。

內政部長徐國勇視察嘉義縣警局並指示工作重點。圖／嘉義縣警局提供
內政部長徐國勇視察嘉義縣警局並指示工作重點。圖／嘉義縣警局提供
內政部長徐國勇視察嘉義縣警局並指示工作重點。圖／嘉義縣警局提供
內政部長徐國勇視察嘉義縣警局並指示工作重點。圖／嘉義縣警局提供

徐國勇

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