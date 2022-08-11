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嘉義好神！民雄大士爺祭將登場

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
文創商品。圖／嘉義縣政府提供
文創商品。圖／嘉義縣政府提供

2022嘉義好神「福氣臨門‧平安歸」民雄鄉大士爺祭即將於8月18日福氣登場連續3天；縣長翁章梁表示，大士爺祭每年湧進眾多人潮，是農曆七月重要的普度活動，每年只有3天限定，看到高九尺三吋的大士爺神像。

縣府表示，8月15日率先由福祿壽三仙，引領25隊近千人共同迎大士踩街遊行，於民雄市區沿路發放福氣平安糖，要讓全「嘉」收到福氣與平安。8月18日至20日「大士爺祭」活動，包含「好神演藝」邀請知名現代國樂團「無双樂團」、金曲最佳樂團「神棍樂團」及最有活力的「嗨翻女孩」輪番上陣。

慶典安排許多活動讓民眾參與，如「好神淨福」為民眾消災解惡；「好神逗趣」擲聖筊拿限量999個「平安龜」，再刮50吋電視、14吋立扇等250個好禮。

翁章梁表示，大士爺祭是農曆七月重要的普度活動，民雄大士爺「蘭盆勝會」也呼應主題，特別訂製以創意摺紙方式製成的金閃閃平安龜，讓金紙龜王為全嘉祈福，祈禱平安好運一整年。

文觀局長許有仁表示，民雄大士爺祭為嘉義縣重要文化資產，也是全台知名普度祭典，每年週邊攤位賣傘攤位高達20攤，也形成獨特的「雨傘節」文化。為此規劃「大士爺祈福趣—天顏拍照打卡牆」、「大士爺保平安—天顏傘平安街」等裝置藝術，巧妙呈現在地人文特色，民眾皆可以在此拍照打卡保平安。

活動辦理期間人潮擁擠、週邊停車不易，鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具前往，交通部台灣鐵路管理局於活動期間（111年8月18日至8月20日）加開1班嘉義-斗六區間列車往返，北上152車次、南下521、149車次增停民雄站，詳情可至交通部台灣鐵路管理局、嘉義縣公共汽車管理處網站查詢。

平安龜。圖／嘉義縣政府提供
平安龜。圖／嘉義縣政府提供
每年大士爺祭常形成獨特的「雨傘節」文化。記者李宗祐／攝影
每年大士爺祭常形成獨特的「雨傘節」文化。記者李宗祐／攝影
民雄鄉大士爺祭即將於8月18日福氣登場連續3天。記者李宗祐／攝影
民雄鄉大士爺祭即將於8月18日福氣登場連續3天。記者李宗祐／攝影
縣長翁章梁於活動傘牆前邀請各地民眾前來參與盛會。記者李宗祐／攝影
縣長翁章梁於活動傘牆前邀請各地民眾前來參與盛會。記者李宗祐／攝影
民雄鄉大士爺祭即將於8月18日福氣登場連續3天。記者李宗祐／攝影
民雄鄉大士爺祭即將於8月18日福氣登場連續3天。記者李宗祐／攝影
民雄鄉大士爺祭即將於8月18日福氣登場連續3天。記者李宗祐／攝影
民雄鄉大士爺祭即將於8月18日福氣登場連續3天。記者李宗祐／攝影
文創商品。圖／嘉義縣政府提供
文創商品。圖／嘉義縣政府提供
民雄鄉大士爺祭即將於8月18日福氣登場連續3天。圖／嘉義縣政府提供
民雄鄉大士爺祭即將於8月18日福氣登場連續3天。圖／嘉義縣政府提供

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