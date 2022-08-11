山區雨勢造成道路落石 公所呼籲民眾注意路況

嘉義地區連日以來午後雷陣雨造成山區部分道路坍方、落石，雖然還沒有傳出重大災情，但鄉公所呼籲要上山的民眾仍要事先了解道路狀況，避免意外發生。

有民眾在社群媒體舖上竹崎鄉道路落石的畫面，當中還有輛汽車冒險通過；竹崎鄉公所主秘游瑞明表示，鄉公所有看到這畫面，照片位置是位於桃源村一處往寺廟凌雲巖的產業道路，現場多處土石滑坡長約200公尺，鄉公所已請包商前往處理。