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延平王398周年聖誕 鄭成功祖廟送開台真經

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市鄭成功祖廟今辦延平王鄭成功398周年聖誕秋祭祝壽大典，捐贈開台真經給市府。記者鄭惠仁／翻攝
台南市鄭成功祖廟今辦延平王鄭成功398周年聖誕秋祭祝壽大典，捐贈開台真經給市府。記者鄭惠仁／翻攝

鄭成功祖廟今天舉辦延平王鄭成功398周年聖誕秋祭祝壽大典，並捐贈100本延平郡王鄭成功開台真經予市府，市長黃偉哲表示將轉交給各圖書館典藏，讓民眾認識鄭成功的歷史故事。

延平王鄭成功398周年聖誕秋祭祝壽大典由黃偉哲擔任主祭官，內政部次長陳宗彥也到場參與。黃偉哲感謝在鄭成功祖廟歷任主委和監委努力下，把古蹟維護得更加出色，讓更多民眾了解鄭成功的歷史意義，他也感謝中央對鄭成功聖誕秋祭祝壽大典的重視，祈求延平王鄭成功，能保佑全國民眾身體健康、平安順利。

鄭成功祖廟為鄭經建立祭祀鄭成功的廟宇，也是鄭氏開台的第一座家廟，每年農曆7月14日舉辦鄭成功聖誕慶祝活動，除延續前人崇祀鄭成功忠孝節義的典型及奮鬥不懈的精神，也突顯鄭成功是台南重要的歷史資產。

文化局長葉澤山表示，鄭成功開發台南、發展經濟，對近代台灣產生深遠影響，南市眾多文化資產皆與鄭成功有密切關係，並在民間形成延平王信仰系統。長

久以來，鄭氏家廟等民間團體，透過對鄭成功的共同崇敬，與日本及馬來西亞、中國有非常密切的文化觀光交流。而每年都會舉行延平王鄭成功祭典活動，也讓所有鄭氏子孫、宗親及信徒齊聚，加深情感，並促進合作。

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