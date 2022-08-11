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加捷生醫攜手南市社會局照顧弱勢 捐贈營養高蛋白粉

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台鋼集團加捷生醫與台鋼獵鷹職業籃球隊回饋社會，捐贈台南市社會局營養補充品高蛋白粉300盒。記者鄭惠仁／翻攝
台鋼集團加捷生醫與台鋼獵鷹職業籃球隊回饋社會，捐贈台南市社會局營養補充品高蛋白粉300盒。記者鄭惠仁／翻攝

台鋼集團加捷生醫與台鋼獵鷹職業籃球隊為回饋社會，今捐贈台南市營養補充品高蛋白粉300盒，提供弱勢身障、獨居老人、身障機構、兒少安置機構及兒少照顧據點等服務對象。社會局表示，推動實物愛心銀行，累計愛心物資已達市價4498萬元。

加捷生醫公司總經理曾茗絹、執行副總謝汶芳、台鋼獵鷹籃球隊總經理錢韋成及球員李漢昇、胡凱翔代表將營養補充品高蛋白粉贈送社會局，由局長陳榮枝局長代表市長受贈並回贈感謝狀。

曾茗絹表示，台鋼集團於2020年底入主加捷生醫公司，台鋼集團近年除了於鋼鐵業界發光發熱、跨足多項職業運動領域，更首度跨足生技產業。加捷生醫的理念為「取之於社會，用之於社會」希望創造台灣人的生命力，希望透過這次的捐贈，讓物資提供給社會上真正需要的民眾，更期待能發揮影響力，邀請更多善心人士一起做公益。

陳榮枝說，社會局落實推動市長黃偉哲的「實物愛心銀行」社會福利政策，累積受贈愛心物資已達市價4498萬元，約38萬3870人次受益；服務對象為設籍或實際居住台南市且有物資需求的弱勢民眾，民眾可持身分證明等文件至各分行提出申請，由社工評估、核予點數額度，民眾再依點數自行選擇所需的等值物資，滿足基本生活所需，也視民眾實際需求連結資源，提供多元性的服務。

歡迎愛心人士、企業及團體捐贈物資給南市實物愛心銀行 (https://reurl.cc/ 02Qvvl)，讓有需求的弱勢民眾可以獲得即時性、便利性服務，相關問題請聯繫社會局社會救助科06-2995686。

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