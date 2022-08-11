頂不住！ 水壓太強衝破人孔蓋 嘉市市區奇景「水柱」

本月4日下午嘉義地區出現短時強降雨，嘉義市到處傳出積淹水景象，當中有民眾拍錄到市區出現噴水柱的奇景，由於沒有接獲通報，市府一度懷疑是假訊息，如今證實當天確實有水柱景象，經查這處剛好位於排水滙流處，一時宣洩不及水壓沖出人孔蓋。

強降雨當天下午4時20分嘉義市時雨量來到116mm，排水宣洩不及，嘉義市幾乎全區淪陷，民眾紛紛將淹水景象舖上社群媒體，當中有段只有7秒鐘的水柱從出路面沖出畫面也被民眾瘋傳，由於訊息太多又混亂，市府又沒接獲類似通報，懷疑是假訊息；事後市府仍小心查證按圖索驥，確認這段畫面發生在8月4日當天下午強降雨之際，地點在興達路與保安二路口。

市府工務處副處長盧本能表示，同仁查出影片的地點確實是在嘉義市，實地了解這處路口人孔蓋下剛好是2處大排滙流處，當天強降雨排水宣洩不及2處水壓從人孔蓋擠壓出來才會造成這樣的景象，瞬間出現剛好被民眾拍錄下來，其實只是噴水氣，高度約1、2公尺，評估並不會造成危險，但下次如果再遇到類似的大雨，會特別派員巡視避免意外發生。