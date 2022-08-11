施工圖方便倒淤泥阻排水？ 市府要求包商加強清掃程序

本報讀者反應正在施工下水道工程中的玉山路附近，周邊排水溝疑因承包商圖方便將開挖後的淤泥直接倒進水溝，造成水溝積汙，排水不良。市府工務處召集包商、里長實地了解，包商否認便宜行事，市府仍要求包商務必做好清掃工作，若有蓄意傾倒汙泥情事，將開罰懲處。

讀者投訴，自家門前的水溝才剛被清乾淨，過沒多久居然又淤塞，通知里長後，清潔隊一打開溝蓋發現，裡面的泥沙根本不可能是一般下水道淤積，明顯就是被人惡意排放。

嘉義市正在進行汙水下水道工程，懷疑包商為圖方便，直接將挖起來的泥沙倒進水溝，導致水溝不通，連平時不會淹水的磚窯里、港坪里等地，近日下雨都有雨水排放不及問題。

當地里長見狀，通知環保局到場處理，清潔隊無奈，玉山路明明才剛清過而已，因被惡意排放，又要再去一遍。

民眾表示，真的浪費人力、物力，且若因此發生財損狀況責任該由誰擔，總不能每次都用國賠解決問題，希望包商可以妥善處理工程廢棄物。

工務處副處長盧本能表示，日前會同包商、里長等人實地勘查，包商表示工程進行中難免會有泥沙，為了避免灰塵影響空氣品質，施工前後會灑水，汙泥會順勢流進渄水溝，但這些汙泥量不可能造成水溝阻塞，施工單位也不可能圖一時方便將廢棄土直接傾倒排水溝裡。