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這群大學生搭建「烏倉寮」 找回台灣消失的烏魚史

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
來自台大等多所的大學生通力合作搭建「烏倉寮」草屋，找回台灣消失逾半世紀的漁業文化，深具意義。記者蔡維斌／翻攝
來自台大等多所的大學生通力合作搭建「烏倉寮」草屋，找回台灣消失逾半世紀的漁業文化，深具意義。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣萡子寮港早年是國內捕烏魚重鎮，因海岸距離村莊遠，漁民為把握烏魚汛期，在海岸沙洲搭建「烏倉寮」，這項百年前的捕漁型態已不復見，雲林縣府和當社區合作開辦大學「食魚在萡子寮夏令營」，請耆老教學生搭建「烏倉寮」、「補漁網」、「做竹筏」，學生搭建草屋，新鮮又有趣，認為是一生難忘的漁民體驗。

四湖鄉長蘇國瓏今天出席學生成果展時指出，早年烏魚沒有養殖全靠漁民出海撈捕，因漁港距離村子有段蹉離，以前通訊不便，烏魚季漁民一整月就近守在港邊不回家，於是在港岸邊臨時搭建「烏倉寮」暫住，隨時待命出航，現今這種捕烏型態已消失多年，借由夏令營找回台灣古早的漁業文化，很有意義。

由台大等10餘所大學生組成的夏令營，以食魚文化為主題，幾天來在萡子寮港防風林區，由當地老漁民教導搭建「烏倉寮」草屋，從竹架構到稻草鋪設，一切從零開始，學生靠雙手搭建草寮，並建造竹筏、學習補網，宛如過著原始人生活一般，全是人生的初體驗，新鮮有趣。社區並請來翰品酒店主廚「阿華師」江進華，教導創意料理，以開發漁村美食特色。

回憶早年捕烏盛況，70多歲蔡姓老漁民說，每年10月到11月冬至前後，烏魚群迴游雲林外海，來自全國各地的捕烏船都進駐萡子寮港，展開1個月捕烏盛季。烏魚子有「烏金」美稱，捕一次整年就不愁吃穿，漁民不會錯失賺錢好時機。

萡子寮城鄉發展協會理事長蔡心娜說，早年交通不便，網具搬運困難，為掌握機動性，漁民在離海岸不遠的防風林，搭建簡易草寮稱為「烏倉寮」，像前進指揮所，烏魚群一出現可馬上出海，形成特有漁村文化，時代變遷「烏倉寮」已不為人知，為找回消失半世紀的漁村風情，期待透過體驗讓年輕人了解先人與海博鬥的智慧。

學生說，很難想像古早漁人金厲害！從竹筏建造到漁網編製一手包辦，烏倉寮更蘊含著老漁民鬥志和精神，漁村體驗太豐富了。

大學生通力合作從牆面到屋頂，細心搭建「烏倉寮」草屋，找回台灣消失逾半世紀的漁業文化，深具意義。記者蔡維斌／翻攝
大學生通力合作從牆面到屋頂，細心搭建「烏倉寮」草屋，找回台灣消失逾半世紀的漁業文化，深具意義。記者蔡維斌／翻攝
大學生通力合作從牆面到屋頂，細心搭建「烏倉寮」草屋，找回台灣消失逾半世紀的漁業文化，深具意義。記者蔡維斌／翻攝
大學生通力合作從牆面到屋頂，細心搭建「烏倉寮」草屋，找回台灣消失逾半世紀的漁業文化，深具意義。記者蔡維斌／翻攝
大學生通力合作搭建「烏倉寮」草屋，找回台灣消失逾半世紀的漁業文化，深具意義。記者蔡維斌／翻攝
大學生通力合作搭建「烏倉寮」草屋，找回台灣消失逾半世紀的漁業文化，深具意義。記者蔡維斌／翻攝
大學生通力合作從牆面到屋頂，細心搭建「烏倉寮」草屋，找回台灣消失逾半世紀的漁業文化，深具意義。記者蔡維斌／翻攝
大學生通力合作從牆面到屋頂，細心搭建「烏倉寮」草屋，找回台灣消失逾半世紀的漁業文化，深具意義。記者蔡維斌／翻攝
大學生通力合作從牆面到屋頂，細心搭建「烏倉寮」草屋，找回台灣消失逾半世紀的漁業文化，深具意義。記者蔡維斌／翻攝
大學生通力合作從牆面到屋頂，細心搭建「烏倉寮」草屋，找回台灣消失逾半世紀的漁業文化，深具意義。記者蔡維斌／翻攝

漁民 雲林 夏令營

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