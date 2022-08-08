台南夏日音樂節將軍吼+煙火秀 聽覺與視覺雙重享受

台南夏日音樂節將軍吼今年邁入第11年，將於27、28日在將軍漁港搭配煙火秀熱鬧登場，卡司有呂思緯、曾沛慈、韋禮安等歌手。市長黃偉哲也推薦在地伴手禮牛蒡產品、虱目魚罐頭，來聽歌順便把美食帶回家。

觀旅局今天下午舉行將軍吼記者會，演唱會卡司之一，台南新營女兒「琳誼」在記者會上演唱《俗女養成記2》劇中插曲「蚵仔麵線」，帶來她最喜歡的濱海美食蚵仔麵線，推薦給全國民眾。一般大家所熟悉的蚵仔麵線是有勾芡的紅色麵線，但台南西濱的蚵仔麵線是白色的麵線，拌炒過後，吃起來口感更Q彈，搭配新鮮的蚵仔，十分美味。

黃偉哲也與琳誼介紹運用炒、炸、煎、蒸等不同烹飪手法做出的虱目魚香腸、蚵嗲、蚵仔酥、蚵仔煎等特色美食。他特別推薦牛蒡餅、牛蒡脆片、牛蒡茶切片、虱目魚罐頭、蘆筍香鬆等將軍區在地農特產伴手禮，也不忘提醒大家台南購物節已經開跑，持續到12月31日，歡迎大家來台南旅遊消費登錄發票，把各項大獎好禮帶回家。

觀旅局長郭貞慧表示，首日以「夏日活力飆歌演唱會」為主題，由PINKFUN、魏妙如、同理Zunya、IVAN艾文、Kimberley陳芳語、蕭秉治，以及壓軸的鼓鼓呂思緯等實力偶像歌手打頭陣，曲風橫跨搖滾、嘻哈、流行，多元融合又獨具個性；第二天以「夕陽海風抒情演唱會」為主題，結合將軍漁港絕美夕陽景緻與海港風情，由曾沛慈、RAY黃霆睿、田亞霍、李佳歡、許維芳、潘裕文、琳誼，以及壓軸的韋禮安帶來浪漫好歌。

她說，今年將軍吼煙火秀特別加碼一場，將連續2天在演唱會結束後施放6分鐘精彩火花。煙火主題分別為27日的「派對ALL NIGHT」以及28日的「夢幻世界」，28日的煙火秀並將搭配特殊圓形施放架，呈現有如風火輪般的視覺效果，絕對會讓將軍漁港的夜空璀璨亮麗，煙火總發數共計5萬2548發。

另今年活動與可樂旅遊、雄獅旅遊、KLOOK、馬沙溝觀光休閒協會等業者合作，推出將軍吼專屬套裝遊程、在地小旅行及交通接駁等選擇，凡參與遊程的民眾，可獲得限量提供的活動專屬搖滾區保留席，數量有限，要搶要快。