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雲林超古早「烏塗子大排」將改善 民眾：盼了半世紀

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
農委會農田水利署副署長林國華（左一）、立委劉建國（右二）今到林內鄉雲67線與烏塗子大排路口，舉行「烏塗子大排改善工程」設計說明會。記者黃于凡／攝影
農委會農田水利署副署長林國華（左一）、立委劉建國（右二）今到林內鄉雲67線與烏塗子大排路口，舉行「烏塗子大排改善工程」設計說明會。記者黃于凡／攝影

雲林縣林內鄉烏塗子大排是早期興建的大排水溝，兩側無加設護欄，大雨易漲至與路面同高，民眾常誤騎落入排水溝中，當地居民爭取改善超過半世紀，農委會農田水利署副署長林國華與立委劉建國今到場舉辦「烏塗子大排改善工程」設計說明會，將花費1350萬元改善急迫路段257公尺，預計明年5月可完工。

當地居民張添益說，烏塗子大排危險顯而易見，尤其是1+250至1+507段地勢較低，逢雨易漲至與路面同高，再加上道路無路燈、護欄及警示標誌，已有許多人不小心摔下去，自他父親張水生擔任重興村長時，就已多次爭取改善烏塗子大排，這是當地居民期待超過半世紀的心願。

劉建國、林國華都表示，烏塗子大排全長將近9公里，改善總經費預計高達7、8千萬元，因其為中央管河川、不符合前瞻計畫，只能先用農田改善更新經費處理，採循序漸進式先改善急迫路段257公尺，預估經費1350萬元，將建懸臂式擋土牆長度257公尺，設計渠寬4.2公尺、高度2.6公尺，並鋪設AC路面，明年5月可完工。

鄉長張維崢說，烏塗子大排歷經數十年，都沒辦法爭取到經費改善，幸有立委劉建國自前年起極力促成，才有今天的排水溝改善計畫，提供民眾更安全的環境；相信這次改善只是一個起點，未來會逐年度爭取預算，改善整條排水溝。

雲林縣林內鄉烏塗子大排是早期興建的排水溝，將改善懸臂式擋土牆257公尺，並加設護欄或反光防撞桿。記者黃于凡／攝影
雲林縣林內鄉烏塗子大排是早期興建的排水溝，將改善懸臂式擋土牆257公尺，並加設護欄或反光防撞桿。記者黃于凡／攝影
農委會農田水利署副署長林國華今到林內鄉雲67線與烏塗子大排路口，舉行「烏塗子大排改善工程」設計說明會。記者黃于凡／攝影
農委會農田水利署副署長林國華今到林內鄉雲67線與烏塗子大排路口，舉行「烏塗子大排改善工程」設計說明會。記者黃于凡／攝影
雲林縣林內鄉烏塗子大排是早期興建的排水溝，將改善懸臂式擋土牆257公尺，並加設護欄或反光防撞桿。記者黃于凡／攝影
雲林縣林內鄉烏塗子大排是早期興建的排水溝，將改善懸臂式擋土牆257公尺，並加設護欄或反光防撞桿。記者黃于凡／攝影
立委劉建國今到林內鄉雲67線與烏塗子大排路口，舉行「烏塗子大排改善工程」設計說明會。記者黃于凡／攝影
立委劉建國今到林內鄉雲67線與烏塗子大排路口，舉行「烏塗子大排改善工程」設計說明會。記者黃于凡／攝影

劉建國 標誌 雲林

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