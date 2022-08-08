從農成終身志業 嘉義縣農職人新手村「一季園主」開訓

嘉義縣長翁章梁上午與5名青農園主，在六腳鄉輝太狼開心農場種下最夯的嘉義優鮮精品哈密瓜「嘉義極光」瓜苗，為培植青農第六屆「一季園主」活動暖身，青農黃宛儀分享她從農一無所知，到透過一季園主從頭學習，學到一技之長心路歷程。

甜瓜定植活動，翁章梁、六腳鄉長陳川崎、農業處長許彰敏及5名青年園主手植「嘉義極光」瓜苗，透過開辦6年的「一季園主」系列學習課程，培訓更多青年投入精緻農業行列。

參與「一季園主」須經三階段訓練，從農業訓練所培訓到田間實作種植甜瓜，最後回農試所統整實務理論，協會負責田間實作期間，提供栽培技術與行銷通路指導，縮短創業摸索期，讓學員畢業一展長才。

青農陳翠娟說，她想種更安全健康蔬果，提供更好產品給消費者，希望在縣府農業團隊及青農先進協助下，為農業做出貢獻。精緻農業協會理事長吳世彥表示，每屆一季園主結束後，學員保持聯繫，協會推出新課程邀學員上課，讓開放資源發揮最大效益。