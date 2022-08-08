台南力挺身障朋友 黃偉哲為身障團體促銷秋節禮盒

中秋節即將到來，台南市長黃偉哲今為9家身障機構團體促銷中秋節產品，希望各界選購由身障朋友製作的優質中秋禮盒，幫助身障機構永續經營。他說，中秋賀禮銷售業績已從前年851萬躍升到去年1096萬元，希望今年能夠再創下新紀錄。

黃偉哲呼籲民眾踴躍訂購這9家身障機構團體製作的中秋禮盒，也頒發感謝狀，感謝各界踴躍響應訂購，包括大台南不動產開發商業同業公會訂購108盒、社團法人台南市醫師公會128盒、台積電900盒、家族聯誼會會長李威雄、永福國小名譽會長劉明芳共同訂購110盒，並部分捐贈給本市弱勢家庭，讓愛的力量擴散到台南各個角落。

社會局表示，南市府為了協助提升產品品質與行銷能力，去年開始與工策會合作輔導身障機構團體架設購物車網站、串聯金流平台，造就去年中秋節禮盒銷售2萬5644盒、銷售額1096萬佳績，創下身障機構團體中秋節禮盒銷售金額最高紀錄，為受疫情衝擊的弱勢團體注入一股暖流。

選購南市身障機構團體中秋節禮盒，請至「台南好心意」網站(https://www.goodgift- tnn.com/)。