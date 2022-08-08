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台美教育交流 嘉市和加州洪堡郡簽合作 開線上工作坊
台美友好促進教育交流，嘉義市長黃敏惠今天和加州洪堡郡教育廳的副廳長Colby Smart簽署合作意向書，中正大學教育學研究所長鄭勝耀說，兩邊教師將線上一起備課、以民俗節慶等交流，寒暑假安排兩地教師互訪；黃敏惠指出，明年教育會放入「國際視野」預算，在場議員喊「大力支持」。
洪堡郡共31個學區，合作意向書針對雙邊國中、小合作，包括雙方同意共推國際教育與雙語教育，進一步促進小學與中學教師線上交流平台與實體互訪的進修管道；市府教育處表示，意向書效期1年，盼合作能延續長久。
Colby Smart說，1年至少3次的工作坊，首次於下周三早上7點半，美國當地時間下午3點半，未來希望能互訪音樂節慶、教師搭機去當地互動，希望相關交流，能獲市府支持。
協助推動雙邊合作的鄭勝耀說，工作坊會由兩邊教師在線上一起備課，各準備主題來對話，題目可能先以美國分享萬聖節、聖誕節，台灣以農曆過年或在地生活；寒暑假時，幫出機票錢讓對方教師前來交流，且嘉市有管樂節，洪堡郡擬組團參加。
黃敏惠於志航國小，和Colby Smart簽意向書，並贈偶戲、在地特產，她表示，嘉市教育綱領有「國際視野」，此部分會加強，編入明年度預算，並當場問議員孫貫志是否支持？孫回應「絕對支持」，議員陳家平也說，全力支持嘉市教育。
市府指出，中央2030雙語教育政策的締結國外姐妹校計畫，嘉市110學年度精忠國小、蘭潭國小通過申請，111學年度兩校續辦之外，再通過民族國小、崇文國小與大業國中。
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