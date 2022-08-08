台南機器人教育看得到 小學生建構農業運輸系統

台南市推動機器人教育不遺餘力，學校組隊參加國立科學工藝博物館辦理FIRST機器人選拔賽，與全國130隊同場競技，共22隊獲獎，市長黃偉哲今天表揚獲獎團隊，期勉再接再厲，為市爭光。

黃偉哲表示，不管是從電影、小說、圖片，或者是VCR，乃至生活中，都可以知道機器人是未來發展趨勢，而且是幫忙人類很大的電子科技產品，所以機器人的發展，要從小就培養孩子對機器人的興趣以及研發的能量。

他說，市府結合學術界和民間的力量，普及推廣程式教育，並培育具競爭潛力的拔尖團隊，讓資訊科技教育扎根，南市每年在機器人大賽斬獲好成績就是落實科技教育最好的成果。

教育局長鄭新輝表示，FIRST組織每年會提出一個符合國際現況的主題，今年的主題是CARGO CONNECT (暢行無阻)，參賽者從生活問題出發，提出解決策略。從概念發想到成品，經歷研究報告、機構與程式設計、美術設計、口語表達等，符合12年國教的自發、互動、共好精神。

海東國小二年級的吳柏勳、高苡瑄、黃梓嘉和三年級的邱唯軒、翁睿懋、卓政權組「海東不累G」團隊參賽獲得最佳活躍獎。小朋友以在地的農業發展進行「運輸探索」主題研究探索，花時間上網找資料、看影片、實地採訪農會、體驗採收，從自身有限的生活經驗出發討論設計，建構出包含有省力採收籃、智慧選果機、綠能輸送帶、自動運輸車的理想農業運輸系統，藉以幫助社區的農民爺爺奶奶解決傳統的人力辛苦採收運輸的問題。

另海東國小與金城國中聯隊獲得「最佳新星團隊獎」，作品以「救急無阻」為主題，學生實地觀察目前的智慧號誌系統，發現當救護車來時，號誌系統沒有提前預告或變換號誌的功能，所以設計以勤務中心結合「智慧號誌系統」與「預警引導系統」的「5151救急系統」，讓救急車能暢行無阻。