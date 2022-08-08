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影／整合電動車供應鏈 台南歸仁打造化合物半導體基地

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
整合台灣電動車供應鏈，台南歸仁打造化合物半導體基地。記者周宗禎／攝影
整合台灣電動車供應鏈，台南歸仁打造化合物半導體基地。記者周宗禎／攝影

電動車時代來臨，化合物半導體成為下世代新戰場、也攸關台灣半導體未來；工研院進駐台南歸仁成立「化合物半導體南部發展基地」，今天揭牌啟用。市長黃偉哲宣布，向中央爭取報編中的沙崙綠能產業園區，設置台灣首座「化合物半導體與應用產業專區」，吸引國內外業者落地投資，壯大台灣半導體領先優勢。

工研院獲得經濟部工業局支持，希望整合南部半導體、傳產資源發展第三代化合物半導體，上午揭牌後與台南市政府合辦「產業匯聚向南行—化合物半導體應用產業商機論壇」，邀請產官研代表討論化合物半導體產業趨勢，分享相關技術與應用發展。

工研院資深副總暨首席技術專家吳誠文表示，南部是台灣汽車零組件生產製造重要據點，但隨著淨零排放與電動車發展，未來車用電子包括電池、電機、電控系統等預期逐步取代傳統汽車引擎、油箱或變速箱，許多南部廠商將面臨嚴峻挑戰。

吳誠文表示，，工研院依政府「大南方計畫」核心理念在南部打造化合物半導體與應用產業鏈，並由政府引導民間投資，協助車用零組件廠打造化合物半導體功率元件生態系，讓具有競爭優勢的半導體產業向新興的化合物半導體領域延伸發展，「接軌即將到來的電動車黃金世代」。

他說，工研院獲產官學協助、整合跨單位研發資源，在六甲設立化合物半導體設備關鍵技術研發基地，在歸仁沙崙投入化合物半導體應用研發與測試驗證，並設立產業發展推動據點，促進相關領域發展。

工業局主秘周崇斌表示，經濟部依據行政院「六大核心戰略產業」資訊及數位方案，在新世代半導體項目增列化合物半導體的技術研發與產業發展目標，除加速發展相關的生產設備與材料，也積極投入元件與應用開發；今年啟動將可提振國內業者投入化合物半導體的意願與速度，讓國內及早建立「具有戰略意涵的化合物半導體自主關鍵技術與供應體系」，並善用國內半導體元件設計能力，發展電動車所需的關鍵功率元件，結合國內電動車產業與風電產業的新發展，上下游串連，為臺灣帶來新的發展榮景。

黃偉哲表示，化合物半導體對於臺灣保持半導體優勢上，有迫切的必要性，市府除與工研院密切合作，向中央爭取成立首座「化合物半導體與應用產業專區」，吸引更多投資建設與研發團隊引進，形成智慧車電、綠能科技雙產業聚落，引領臺南新興科技產業發展，成為化合物半導體的產經重鎮並帶動區域發展。

整合台灣電動車供應鏈，台南歸仁打造化合物半導體基地。記者周宗禎／攝影
整合台灣電動車供應鏈，台南歸仁打造化合物半導體基地。記者周宗禎／攝影

半導體 台南

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