中元好Buy拜! 「台南便利送」推出普度專區又加碼

農曆中元普度將至，台南市政府經發局「台南便利送」，推出線上「普度專區」，除專區全面免運費，消費滿500元更可獲得南美館展覽票券1張，除早鳥75折優惠，輸入票券序號還有機會抽中6888元購物金。

經發局說，為讓民眾不用四處採買，更可避開疫情群聚風險，這次更首度與台南美術館攜手合作，只要於普度專區消費滿額就有機會獲得南美館展覽票券，可預約參觀全台最夯特展「亞洲的地獄與幽魂展」，此外還有早鳥75折優惠及6888元線上買菜金抽獎活動

市長黃偉哲說，農曆7月不只要來南美館看亞洲幽魂鬼怪，搭配這波鬼怪熱潮，「台南便利送」趁勢推出線上普度專區，即日起至8月26日活動期間，不只專區全面免運費，消費滿500元更可獲得南美館展覽票券1張，單筆最多送4張，且前150位消費民眾還可享早鳥75折優惠，數量有限、送完為止。