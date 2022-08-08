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中元好Buy拜! 「台南便利送」推出普度專區又加碼
農曆中元普度將至，台南市政府經發局「台南便利送」，推出線上「普度專區」，除專區全面免運費，消費滿500元更可獲得南美館展覽票券1張，除早鳥75折優惠，輸入票券序號還有機會抽中6888元購物金。
經發局說，為讓民眾不用四處採買，更可避開疫情群聚風險，這次更首度與台南美術館攜手合作，只要於普度專區消費滿額就有機會獲得南美館展覽票券，可預約參觀全台最夯特展「亞洲的地獄與幽魂展」，此外還有早鳥75折優惠及6888元線上買菜金抽獎活動
市長黃偉哲說，農曆7月不只要來南美館看亞洲幽魂鬼怪，搭配這波鬼怪熱潮，「台南便利送」趁勢推出線上普度專區，即日起至8月26日活動期間，不只專區全面免運費，消費滿500元更可獲得南美館展覽票券1張，單筆最多送4張，且前150位消費民眾還可享早鳥75折優惠，數量有限、送完為止。
此外，輸入南美館門票序號，還有機會抽中「台南便利送」線上購物金，最高可獲得6888元。 經發局長陳凱凌說，除「台南便利送」優惠，「台南購物節」首波線上活動「餐飲我來挺，週週抽吃飯金」與「歡慶會員回娘家」雙好康優惠也火熱進行中，只要登錄消費滿百發票，不只可獲得100元購物金，還有機會抽中2000元吃飯金及SWITCH大獎，此外線下還有各公/民市場、夜市快閃登場的「快閃夠購GO-50元抵用卷活動」以及海安商圈-海安餐酒節等精彩活動也將陸續登場，詳請可上「台南便利送」官網(https://bit.ly/3bv9WQL)及「台南購物節」官網(https://tainanshopping.tw/)查詢
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