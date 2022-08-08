新營大廟捐逾20萬 助13所國中小弱勢生暑期午餐

台南市新營大廟（濟安宮）今上午捐出逾20萬元給台南市政府教育局，善款全用於新營區13所國中小學補助332名清寒學生8月暑假午餐費，這也是廟方連續兩年辦理，未來將持續延續嘉惠弱勢學子。

身兼濟安宮主委的市議員蔡育輝上午將善款捐給市府教育局副局長吳國珉，再轉給13所國中小學校長，新營區長翁振祥也感謝廟方長期對地方奉獻、付出。

蔡育輝說，近兩年受到疫情衝擊，對原本就是經濟弱勢的家庭來說更為艱困，不捨成長中的孩童餓肚子，除為清寒學生爭取到從今年暑假開始的營養午餐補助額提高為60元外，也決定比照去年加碼捐助低收中低收學生營養午餐費。

吳國珉表示，台南市政府自民國100年起編列經費，保障弱勢學生寒暑假營養午餐不中斷，由市立各國中小提供低收、中低收等學生名冊，每周補助5天，今年暑假營養午餐每餐從原本50元提高為60元。